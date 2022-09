Investito un pedone ad Orino, interviene l’elisoccorso

Elisoccorso in azione in codice rosso ad Orino, lungo la strada provinciale 39, per l’investimento di un pedone intorno alle 18:45 di giovedì 1 settembre.

Coinvolto un uomo di 35 anni. Sul posto le forze dell’ordine, un’ambulanza della Croce Rossa Italiana e l’elisoccorso da Como. L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese.