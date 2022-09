Maccagno torna per un weekend “imperiale”, a cavallo tra storia e leggenda

Torna anche quest’anno la sentitissima manifestazione “Maccagno Imperiale”.

A cavallo tra storia e leggenda, la consueta rievocazione storica dello sbarco dell’imperatore e tante attività per tutta la famiglia vi attendono nel borgo lacustre per un weekend davvero speciale e tutto da vivere.

Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 per le strade di Maccagno si torna indietro nel tempo, a scoprire le origini del glorioso passato dell’antico borgo seguendo le tracce dell’Oro dei Mandelli: la potente famiglia che con i suoi traffici e commerci e con la gestione della zecca di Maccagno ha posto le basi per lo sviluppo di questo territorio strategico sulla sponda alta del lago Maggiore.

La manifestazione “Maccagno Imperial”e nasce da un’antica leggenda che racconta del salvataggio nel 962 d.C. da parte di alcuni maccagnesi di Ottone I imperatore del Sacro Romano Impero che, naufrago sulle acque del lago, venne accolto e ospitato. L’imperatore per riconoscenza, nominò Maccagno “Corte Regale“, l’affidò al governo di nobili signori e la rese indipendente.

Come ogni leggenda di tradizione orale anche questa contiene una parte di verità storica, che riporta fuori dall’oblio un dato inconfutabile e dimostrato da documenti storici: per secoli Maccagno ha goduto di un privilegio imperiale di indipendenza dagli altri feudi e dinastie e soprattutto del diritto di “battere moneta”, onore che l’Imperatore concesse alla famiglia Mandelli.

“L’oro dei Mandelli” è il focus scelto per l’edizione imminente: nel 2022 ricorre infatti il 400° anniversario della fondazione della zecca di Maccagno, quando il 16 luglio 1622 l’imperatore Ferdinando II d’Asburgo concesse a Giacomo Mandelli il titolo di Vicario Imperiale Perpetuo con diritto di trasmissione agli eredi e il privilegio di battere moneta per il feudo di Maccagno Inferiore.

Seguendo l’ottimo risultato dell’edizione 2021, “Maccagno Imperiale” ripropone anche quest’anno una serie di eventi e attività per tutta la famiglia, per offrire un’esperienza “immersiva” nei tempi antichi del borgo in Età Imperiale, eventi che culminano con la rievocazione storica in costume dello sbarco dell’Imperatore, momento tradizionale di celebrazione della storia del territorio.

«Il pubblico torna a voler partecipare con forza alle proposte culturali di aggregazione – dichiara il presidente della Pro Loco Michele Todisco -, e con Maccagno Imperiale vogliamo andare incontro a questo ritorno alla socialità, con proposte diversificate e felici di portare alla luce le storie e le leggende che rendono Maccagno con Pino e Veddasca un piccolo tesoro dalla grande storia».

In un weekend pieno di storia, tradizioni e curiosità, pranzi e cene a tema, conferenze di massimi esperti di storia del territorio, musica, danze nel mercato medievale e visite guidate, Maccagno Imperiale riporta alla luce leggende e verità per riflettere sulle nostre origini e scoprire la nostra storia.

Per scoprire il programma completo degli eventi e per qualsiasi informazione è possibile riferirsi alla ProLoco di Maccagno su www.prolocomaccagno.it e seguire i canali social dedicati.

La tradizionale manifestazione “Maccagno Imperiale” è organizzata dalla Pro Loco di Maccagno con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto per il progetto di bando “Arte e Cultura 2022”.