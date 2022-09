Malpensafiere, Comune di Busto Arsizio e Camera di Commercio uniti per la valorizzazione

La giunta ha approvato una convenzione con la Camera di Commercio di Varese per valorizzare il polo espositivo MalpensaFiere anche attraverso una sua maggiore integrazione con il tessuto urbano della città, accrescendo le ricadute sul territorio in termini sia economici che sociali.

Per assicurare un sistema logistico efficace e un più agevole accesso dei visitatori al centro espositivo-fieristico MalpensaFiere, il Comune concederà in uso le aree di proprietà comunale prospicienti la struttura, da utilizzare come aree per il parcheggio di veicoli.

Camera di Commercio e Comune si impegnano inoltre a collaborare per la realizzazione di iniziative di animazione del territorio, sia attraverso il sostegno a iniziative di natura culturale, sia mediante la realizzazione di eventi di promozione del tessuto economico locale.

La Camera di Commercio metterà a disposizione del Comune diversi spazi di Malpensafiere, tra cui uffici che potranno essere utilizzati per attività di sportello, anche con l’obiettivo di fornire, attraverso l’integrazione delle diverse competenze, un unico punto informativo alle imprese.