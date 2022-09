Musica, testimonianze, divertimento e gonfiabili vi aspettano alla Festa degli Oratori a Luino

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre. Un modo per dare il via all’anno pastorale e all’inizio della scuola. Il tutto con la speciale partecipazione del gruppo musicale “The Sun”. Ultimo giorno per prenotarsi alla cena

Quale modo migliore per dare il benvenuto a questo nuovo anno pastorale e scolastico, se non quello di festeggiare insieme condividendo momenti di preghiera e divertimento? E’ all’insegna di questo, e di tanto altro, che l’Oratorio “San Luigi” di Luino ha organizzato “La festa degli Oratori”.

Una tre giorni – da venerdì 16 a domenica 18 settembre – ricca di eventi che spaziano dalla musica, con la speciale partecipazione del gruppo “The Sun”, al divertimento.

PROGRAMMA

Venerdì 16 settembre

Ore 9:00 Santa Messa al santuario Madonna del Carmine. Seguirà adorazione per tutta la giornata

Ore 19:00 Vespri – Benedizione

Sabato 17 settembre

Ore 16:00 tornei di calcio e pallavolo a cui ci si potrà iscrivere a partire dalle 15:00 in oratorio. Il contributo è di 5€ a giocatore

Ore 19:00 Cena, previa prenotazione da effettuare presso l’Oratorio martedì 13 dalle 17:00 alle 19:00

Ore 20:45 Musica e testimonianze dei “The Sun”. Seguirà l’installazione di gonfiabili per bambini, che rimarranno accessibili anche per tutta la giornata di domenica

Domenica 18 settembre

Ore 10:30 in Oratorio una Santa Messa di ripresa delle attività pastorali e inaugurazione del nuovo anno scolastico della scuola parrocchiale Maria Ausiliatrice, con mandato educativo ad educatori, catechisti, insegnanti e operatori scolastici e pastorali. Seguirà un lancio di palloncini e un aperitivo

Ore 15:00 giochi in oratorio e nella Chiesa di San Pietro in Campagna apertura iscrizioni per il catechismo per ragazzi di terza, quarta e quinta elementare

Ore 15:30 incontro di genitori e padrini/madrine dei cresimandi con il ministro della cresima, mons. Mario Antonelli

Ore 17:30 preghiera con educatori catechisti e tutti coloro che lo desiderano