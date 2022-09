Nuova sede per la Cisl di Besozzo

La Cisl di Besozzo avrà una nuova sede in via Zangrilli al civico 19 nel piazzale antistante la stazione. L’idea è nata quando il comune di Besozzo ha lanciato un bando per la messa in vendita di una villa con il vincolo di mantenerla occupata per attività sociale. I pensionati della Fnp Cisl di Besozzo hanno chiesto al comune di partecipare all’asta dello stabile in quanto l’attività sindacale rientra nel contesto delle attività sociali.

Nel settembre del 2020 la Fnp dei laghi ha presentato la sua proposta che si è concretizzata nell’attuale progetto. Lo stabile di 330 metri quadrati sarà strutturato su due piani. Al piano terra è stato allestito un ufficio per accoglienza gestito dai pensionati, gli uffici della Cisl tutti servizi (Inas, Caf e categorie sindacali ) aperti a tutti gli iscritti e agli utenti in generale. Al primo piano c’è un grande salone per riunioni, attività socio culturali e alcune salette da attrezzare per la formazione sindacale. Inoltre all’esterno c’è anche uno spazio verde recintato che può essere utilizzato per varie iniziative.

L’inaugurazione è prevista per sabato dieci settembre con ritrovo alle 9 e 30 presso la nuova sede che sarà benedetta dal prevosto di Besozzo don Giuseppe Andreoli. Alle 10 ci saranno gli interventi del segretario Fnp dei laghi, Renzo Zavattari, del segretario Ust Cisl, Daniele Magon, e del sindaco Gianluca Coghetto.