Una passeggiata dedicata a Mia Martini a Cavaria con Premezzo

Un modo per ricordare una delle grandi voci della musica italiana: a Cavaria con Premezzo presto sarà pronta la passeggiata intitolata a Mia Martini, che riposa nel cimitero del paese. L’inaugurazione sarà sabato 17 settembre, alle 9.15, in via Ticino (nella zona sottostante il cimitero).

Nello specifico, si tratta di un percorso pedonale recuperato in seguito ai lavori di regimazione di acque reflue: il tutto è stato reso possibile dai finanziamenti di Regione Lombardia.

La tomba di Mia Martini, nel piccolo cimitero tra le case del paese, è frequentata tutto l’anno, chi passa tutti i giorni dal cimitero sa che di tanto in tanto si nota qualche fan che magari esce dal casello dell’autostrada A8 per andare a trovarla, portare un fiore fresco. Qualche volta compare anche qualche collega, come ad esempio Renato Zero.