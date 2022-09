Patrini Malnate sconfitti a Bologna, ora testa ai playoff

Bellissima partita quella giocata a Bologna tra i campioni in carica della Fortitudo e i Patrini Malnate. I bolognesi hanno avuto la meglio 2-0 sui malnatesi in quella che era uno spareggio per il secondo posto in classifica, posizione che porta in dote il fattore campo per la prossima semifinale.

Nonostante qualche assenza dalle due parti (out Max Neto e Armando Virgili per i malnatesi), le due squadre hanno dato vita ad un incontro di alto livello con difese impenetrabili ed attacchi che, al contrario di come potrebbe apparire, hanno tentato in tutti modi di bucare il muro difensivo avversario.

A sbloccare il risultato ci hanno pensato i bolognesi che nel loro quinto attacco sono riusciti a segnare i 2 punti che hanno deciso la gara, nonostante gli ostinati tentativi dei ragazzi di coach Volo.

Come sempre, grande prestazione di Gaetano Casale, premiato come miglior giocatore della stagione 2021, che a fine partita ha commentato: «Risultato che ci sta. Due difese straordinario in una partita bellissima. Abbiamo dato il massimo, ma in attacco non siamo stati abbastanza bravi per vincere. Non ci sono state scorrettezze, gli arbitri hanno fatto bene e quindi la partita è andata bene così. Ci rincontreremo il 24 per i playoff».

Il prossimo appuntamento sarà ancora, quindi, sullo stesso campo con le stesse squadre protagoniste attese per le semifinali scudetto. La gara è in programma sabato 24 settembre e i Patrini questa volta non vorranno lasciare il campo da sconfitti.