Pnrr, a Castellanza 120mila euro per implementare i servizi digitali a favore dei cittadini

Circa 120mila euro del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per implementare i servizi digitali a favore dei cittadini. E’ quanto ha, finora, ottenuto il Comune di Castellanza, attraverso il Settore Comunicazione / Informazione / Innovazione, grazie alla partecipazione a due bandi emanati nei mesi scorsi dal Dipartimento per la trasformazione digitale del Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Nello specifico si tratta della “Misura 1.4.4 – Spid Cie” Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” e dell’Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per PA locali Comuni entrambi rientranti nella Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU.

Si tratta di 14mila euro nel primo caso e di 105mila e 300 euro nel secondo, per un totale di 119.300 euro. Nel primo caso, “Servizi e Cittadinanza Digitale”, si prevede l’implementazione del pacchetto per l’Identità Digitale applicabile per erogare servizi online ai cittadini tramite SPID e Carta di Identità Elettronica.

Nel secondo caso, “Abilitazione al Cloud per le PA locali comuni” l’obiettivo è di incentivare la migrazione delle basi dati e dei servizi dei Comuni al cloud. In parole povere, si tratta di sostituire i software e le infrastrutture digitali installate localmente sui dispositivi in uso alle Amministrazioni locali, favorendo invece le risorse informatiche accessibili tramite Internet.

I servizi che saranno interessati saranno lo Stato Civile, l’Elettorale, l’Accesso agli Atti, il Protocollo, l’Albo pretorio, lo Sport, lo Sportello dell’Edilizia, la Contabilità, il Traffico, le Autorizzazioni, i Verbali e le Multe, le Ordinanze e la Gestione del Personale e degli organi istituzionali.

«Sono soddisfatta del risultato ottenuto – spiega il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – poiché si tratta di finanziamenti destinati ad accrescere e completare l’offerta di strumenti avanzati a servizio dei cittadini, tesi a garantire trasparenza nell’azione amministrativa e vicinanza agli utenti e alle famiglie. Gli uffici, assieme agli Assessori, monitorano costantemente i bandi e stanno presentando numerose domande in tutti i campi. Coordinamento e gioco di squadra sono elementi fondamentali e in un contesto che vede i Comuni dover far fronte a emergenze e rincari. Oggi e domani più che mai bisognerà saper cogliere ogni opportunità di ricevere contributi, per potenziare i servizi».

Sempre per quello che riguarda il Settore Informatica, il Comune di Castellanza è poi in attesa del responso di un altro bando sempre legato ai fondi del PNRR relativo all’attivazione di servizi sulla App IO per altri 4.800 euro.