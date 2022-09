Rampi fuori dal Parlamento: “Mi spiace per gli impegni che mi ero preso con molti elettori”

Della rappresentanza varesina nel prossimo Parlamento ne abbiamo scritto (guarda qui), ma qualche protagonista della campagna elettorale sul nostro territorio è già sicuro di non approdare a Roma. È il caso di Roberto Rampi, che era il capolista nel plurinominale del Partito Democratico.

«Nel risultato negativo di queste lezioni c’è un risvolto che riguarda anche me – spiega Rampi -. Infatti per le stranezze della legge elettorale, nonostante fossi capolista, e nonostante si sia arrivati secondi al proporzionale, il seggio che avrei dovuto occupare alla Camera non scatterà. Il meccanismo proporzionale nazionale produce degli effetti paradosso e ci siamo finiti proprio in mezzo come nel cuore di un uragano».

«Mi spiace – prosegue l’esponente Dem – per gli impegni che mi ero preso con molti di voi. Quando ho detto che si trattava di un collettivo, beh è proprio quel che è successo. L’energia e la passione di tante persone. Che in tantissimi modi diversi si sono spese perché riconoscevano che avremmo potuto sviluppare un bel lavoro insieme. Ecco. Mi dispiace che per un meccanismo assurdo non si possa concretizzare questo lavoro. E questo si aggiunge al momento difficile che in ogni caso dovremo affrontare».

«Sono stato molto fortunato . conclude – a poter nella Politica sviluppare tanti progetti. Realizzare tanto di quel che credo. E se oggi è un giorno che gira diversamente chissà cosa si nasconde dietro l’angolo».