Scontro tra due auto a Samarate: una si ribalta e sbatte contro un palo

Incidente stradale in via Augusta a Samarate, è accaduto intorno alle 19.30 di oggi 17 Settembre.

Per cause in corso di accertamento due autovetture, una Fiat e una Dacia, si sono scontrate. Nell’impatto uno dei veicoli si è ribaltato sulla sede stradale contro un palo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo con un’autopompa.

Galleria fotografica Scontro tra due auto a Samarate 4 di 4

Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere un uomo di 60 anni che ha riportato ferite giudicate non gravi.