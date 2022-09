Scontro tra un’auto e una moto a Gallarate, ferito un giovane di 17 anni

Scontro tra un’auto e una moto questa mattina a Gallarate, in località Cascinetta, all’altezza della caserma della Guardia di Finanza. (foto di repertorio)

Per cause che dovranno essere accertate dalla polizia locale intervenuta per i rilievi, i due mezzi si sono scontrati poco prima delle 8 in via Pegoraro Angelo. Ferito il motociclista, un ragazzino di 17 anni che è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale. L’incidente ha causato rallentamenti e code in quel tratto di strada molto trafficato nell’ora di punta.