Smottamenti e detriti: il sentiero che scende da Velate verso Avigno è pericoloso

Abito a Velate e spesso per scendere ad Avigno uso il Sentiero Noseda, molto bello tra i boschi.

Purtroppo i primi 100 metri sono ormai pericolosi, con smottamenti e frane.

È un peccato non poter usufruire di questo percorso, visto poi tutti i discorsi su una mobilità dolce e sostenibile.

Vi chiedo di sollecitare l’amministratore comunale ad occuparsi del problema.

Grazie Sergio Tosi.

Così ci scrive un lettore in merito alle condizioni del sentiero Noseda. Siamo andati a verificare: il sentiero in sé è in buono stato e anche le stazioni per le attività sportive sono ancora in grado di venir utilizzate.

Quello a cui il lettore si riferisce è il tratto che da Velate scende verso il sentiero, nella prima parte dove si incontra il ponticello. La situazione è effettivamente deteriorata e il rischio, con eventuali prossime piogge abbondanti, che anche il tratto residuo di sentiero smotti verso il letto del torrente.