Sole e cielo limpido, il bel tempo continua

Belle giornate di settembre su tutto il Varesotto. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano un promontorio anticiclonico che si allunga dall’entroterra africano all’Europa Occidentale. Masse d’aria da Nord raggiungono la regione Padano-Alpina. Il tempo resta stabile con giornate soleggiate e miti fino a metà della prossima settimana quando è atteso un peggioramento.

La giornata di domenica 11 vedrà cielo sereno e limpido in mattinata con leggero vento da Nord. Formazione di cumuli in montagna nel pomeriggio. Asciutto. Temperature senza variazioni o in lieve aumento.