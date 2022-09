Sorpresa alla Coppa Agostoni: Bax batte Valverde e gli altri big

Finale a sorpresa alla Coppa Agostoni di ciclismo, la prima gara del Trittico Regione Lombardia che proseguirà poi con la Coppa Bernocchi di lunedì 3 e con la Tre Valli Varesine di martedì 4. A Lissone il successo va all’olandese Sjord Bax, 26 anni, al primo successo in carriera tra i professionisti. (foto di repertorio)

Bax, che gareggia nella Alpecin-Deceuninck ha vinto la volata su un gruppo ristretto ma ricchissimo di qualità perché comprendeva i super-veterani Nibali, Pozzovivo e Valverde oltre a Uran, Formolo, Mas, Piccolo e Martin. Ma sul traguardo di Lissone il meno conosciuto ha beffato tutti, a partire da Valverde che era il favorito per la volata ma che è partito troppo presto ed è stato rimontato dall’olandese.

A chiudere il podio, dopo Bax e Valverde, è stato il 21enne lombardo Andrea Piccolo (EF Educational-Easypost) che conferma di avere una gamba notevole in questo periodo. A seguire Formolo e Pozzovivo mentre Nibali allo sprint è stato ottavo. Lo Squalo dello Stretto, come molti protagonisti della fuga di oggi, sarà in gara anche alla Tre Valli, corsa che il capitano dell’Astana ha già conquistato nel 2015.

La Agostoni ha iniziato a decidersi quando in testa si è creato un gruppo di nove uomini con all’interno tanti corridori di spessore: il drappello ha lavorato di concerto eccezion fatta per Davide Formolo che sperava nel rientro da parte di Ulissi e Hirschi (suoi compagni della UAE) che però non è avvenuto. La Agostoni ha visto al via anche due varesini, Alessandro Covi per la UAE Emirates ed Edward Ravasi per la Eolo-Kometa che non sono riusciti a entrare nell’azione decisiva.

CROAZIA – VINCE VINGEGAARD, QUARTO ALBANESE

Alla CRORace, il giro di Croazia, torna alla vittoria Jonas Vingegaard, il danese trionfatore dell’ultimo Tour de France. Il campione della Jumbo-Visma ha battuto al termine di uno strappo in sterrato il britannico Onely (Dsm), lo sloveno Mohoric (Bahrein) mentre al quarto posto e primo degli italiani si è piazzato Vincenzo Albanese, capitano della Eolo-Kometa. Il friulano Jonathan Milan, vincitore delle prime due tappe, mantiene la vetta della classifica generale.