Davide Formolo stacca tutti e vince la Coppa Agostoni

Vittoria italiana nella 76a Coppa Agostoni di ciclismo, la prima delle gare che compongono il Trittico Regione Lombardia che proseguirà poi con la Bernocchi di Legnano e la Tre Valli Varesine. A trionfare sul traguardo di Lissone è Davide Formolo, 30enne veronese tra i tanti uomini di valore della UAE Team Emirates.

Formolo ha vinto in solitaria, scappando con un’azione di forza quando mancavano poco più di 10 chilometri all’arrivo: l’azzurro era tra i cinque uomini di testa, un drappello molto qualificato che comprendeva il suo compagno svizzero Marc Hirschi, i francesi Warren Barguil (Arkea) e Victor Lafay (Cofidis) e l’australiano Chris Harper. Dopo lo scatto il corridore veneto ha preso un buon margine di vantaggio ed è stato bravissimo a incrementarlo mettendo in sicurezza il successo; alle sue spalle Hirschi si è liberato degli avversari regalando alla UAE una bella doppietta. Terzo posto infine per Lafay.

Il corridore veneto, soprannominato “Roccia”, è un ex campione italiano ma prima di oggi aveva solo quattro vittorie tra i professionisti; con Formolo l’Italia torna a vincere la Agostoni dopo cinque anni: nel 2018 era infatti toccato a Gianni Moscon centrare il successo. Già lo scorso anno vinse la UAE grazie all’olandese Bax. «Sulla carta avrei dovuto lavorare per Hirschi – ha detto Formolo ai microfoni Rai – e così ho fatto quando si stavano componendo i gruppetti all’attacco. Poi su uno strappo a 12 dall’arrivo Marc, che in volata non aveva possibilità, mi ha detto “Se tu provi qui io non mi muovo e ti copro” e così sono andato».

Con la vittoria odierna Formolo balza – ovviamente – in testa alla graduatoria del Trittico Regione Lombardia che mette in palio un diamante per il corridore capace dei migliori piazzamenti tra quelli che partecipano a tutte e tre le corse. Dopo la Agostoni ci si sposterà nell’Altomilanese con la Coppa Bernocchi di lunedì 2 ottobre tra Parabiago e Legnano; conclusone martedì 3 con la Tre Valli Varesine che parte da Busto per terminare nel cuore di Varese.