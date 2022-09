Teatro Blu sbarca a Ispra con “Terra Madre”, nuovo appuntamento col Festival di teatro dell’Insubria

Prosegue con successo la ricca programmazione di Terra e Laghi, Festival internazionale di teatro nell’Insubria e nella macroregione alpina, con un fine settimana pieno di eventi. Da non perdere venerdì 9 settembre alle h 21 in Piazzetta Ferrario a Ispra, “Terra Madre” l’ ultima creazione di Teatro Blu con gli attori Silvia Priori e Roberto Gerbolès, e la partecipazione di Francesca Galante (voce) e le musiche di Ciro Radice.

L’ingresso è gratuito. Lo spettacolo, che ha debuttato con ottimi riscontri lo scorso giugno a Varese, è un mix di teatro, narrazione, musica e canto dal vivo e immagini multimediali sull’infinita bellezza della natura, sulla magnificenza della nostra Terra che è Madre, sul mistero dell’universo che è potenza creatrice. Uno spettacolo che parla ad ognuno di noi che ci rivela quanto siamo tutti profondamente uniti con tutto ciò che esiste.

“Dobbiamo fermarci e trasformare il grigio in verde – afferma Silvia Priori, attrice e direttrice artistica del Festival – Sperare in un tempo migliore, in cui l’uomo finalmente possa ascoltare la voce della natura. Torniamo a osservare, ad ascoltare, a stupirci della bellezza che abbiamo intorno, a connetterci con l’anima che è insita in ogni cosa, in una pianta, in un fiore, in un uccello, in una foresta, in un corso d’ acqua e sentire che ne è valsa la pena passare per questo mondo. Impariamo a gioire davanti alla creazione divina, in una comunione universale. E ringraziamola la Terra, la nostra Madre Terra, per quella scintilla, per quella forza creatrice, per quella carezza divina, per tanta magnificenza in cui i confini non esistono, dove l’io si confonde con l’altro per lasciare posto all’ Amore. Ogni giorno è un nuovo inizio, un nuovo risveglio, una nuova reverenza per la vita”.

Il festival, diretto da Silvia Priori, direttrice artistica di Teatro Blu di Cadegliano Viconago, prosegue il suo lungo cammino con 80 spettacoli in 38 Comuni dell’Insubria, 12 comuni di EUSALP. 200 artisti invitati un network internazionale di circa 100 Enti pubblici e privati, un tour europeo nella Macroregione Alpina e più di 20.000 spettatori.

