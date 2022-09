“Di terra in terra”, dialogo fra parole e note è l’evento organizzato dall’associazione tradatese Donna Oggi che si terrà il 26 settembre, alle ore 18.00, presso villa Truffini a Tradate.

Le parole del libro Fuori terra lette da Francisca Abregù López saranno accompagnate dalla musica eseguita dal gruppo De Terra, un sestetto di musicisti professionisti provenienti da varie regioni che suonando diversi strumenti, anche antichi, interpreteranno e diffonderanno le culture del Mediterraneo, portatrici di molteplici linguaggi che hanno preso la forma di danze, canzoni, narrazioni.

Le note dei De Terra fanno risuonare i luoghi lambiti dal Mediterraneo -dalla Provenza al Medio Oriente- e raccontano storie e sentimenti umani, a volte legati ad una identità geografica, spesso comuni a genti disparate. In questa occasione, in particolare, diventeranno la giusta “colonna sonora” di una storia autobiografica che si svolge, prima per scelta poi per necessità, “fuori terra”.

“Fuori” non solo geograficamente ma anche a psicologicamente per via della condizione dei personaggi che si trovano a stare “al di là dei confini”, condizione a volte causa di sofferenze e di disagi, a volte occasione, opportunità per confrontarsi con un mondo diverso in uno scambio di conoscenze.

“Terra” termine femminile che porta in sé la disposizione ad accogliere e a generare come fa Madre Natura e plurale perché, che lo si comprenda o meno, la terra è crocevia di culture, approdo mai definitivo di esseri umani sempre nomadi.

La serata terminerà con “tarallucci e vino” con l’augurio per tutti di una “buona vita in una terra buona”.