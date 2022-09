Il tetto in “eternit” della caserma di Varese preoccupa il sindacato dei Vigili del Fuoco

La sede centrale dei Vigili del Fuoco di Varese, ovvero la caserma di via Legnani, è al centro di una discussione sollevata nelle scorse ore da Antonio Barbuto, segretario provinciale del Confsal, sigla sindacale che si occupa appunto delle condizioni di lavoro delle “fiamme rosse”.

Il motivo che ha spinto Barbuto a prendere carta e penna e indirizzare una lettera al comando provinciale e alle autorità locali è lo stato della copertura della caserma, usurato e realizzato in materiale contenente fibre di amianto. Un materiale – quello conosciuto con il nome commerciale di Eternit – un tempo molto usato per questo genere di utilizzo ma poi giudicato a rischio per la salute vista, appunto, la presenza di una sostanza che si è scoperto essere nociva come l’amianto.

Il Confsal si era mosso nell’aprile 2019 segnalando la situazione, «con l’obiettivo – scrive Barbuto – di verificare in maniera rapida e certificata il rischio al quale i lavoratori sono quotidianamente sottoposti». Quella missiva ebbe una risposta dal comando provinciale il 2 ottobre successivo, nella quale «si rappresentavano i buoni propositi per vedere l’inizio dei lavori di rifacimento delle facciate e bonifica dell’eternit “nei prossimi mesi”».

A distanza di tre anni però, ricorda oggi il Confsal (pur riconoscendo gli eventuali rallentamenti dovuti alla pandemia), «nulla è stato fatto e ciò è intollerabile. Chiediamo quindi al Comando che siano prese misure urgenti e tempestive a riguardo, e nello specifico chiede di fornire la valutazione certificata comprovante il livello di rischio alla quale si è sottoposti tramite esposizione alle fibre di amianto nella caserma di via Legnani, accertando così che la sicurezza dei lavoratori, ma anche di tutto il vicinato, siano garantite».