In trasferta a Brescia con “Il basket siamo noi”

Con la ripresa del campionato di Serie A di pallacanestro, tornano anche le trasferte organizzate dal trust “Il basket siamo noi” al seguito della Openjobmetis Varese.

La prima “spedizione” della stagione sarà a Brescia dove la squadra biancorossa giocherà sabato 8 ottobre alle 20,30. Nell’occasione il pullman dei tifosi partirà dal palasport di Masnago alle 17,15 (ritrovo alle 17) ed effettuerà una sosta a Gallarate, nel parcheggio delle “Sorelle Ramonda” alle 17,45. Il rientro inizierà subito dopo la fine del match tra Germani e Openjobmetis.

Il costo complessivo, che comprende sia il viaggio in pullman sia il biglietto per il settore ospiti, è fissato in 45 euro e il pagamento sarà saldato direttamente alla partenza. Iscrivendosi ci si impegna a versare la quota anche in caso di assenza.

Chi intende partecipare dovrà prenotare entro le ore 20 di mercoledì 5 ottobre scrivendo una e-mail all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it. Sarà necessario comunicare per ciascun partecipante nome e cognome; indirizzo; codice fiscale; numero di telefono; preferenza sul punto di partenza. Per i minorenni bisognerà precisare i dati dei tutori e far loro firmare una liberatoria.