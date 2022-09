Quell’arcobaleno sopra il castello di Windsor: sono i vestiti della Regina

Ieri pomeriggio un arcobaleno è apparso sopra il castello di Windsor, la residenza ufficiale della regina Elisabetta II, una magia e tributo sublime alla sostanza e allo stile con cui ha ricoperto il ruolo e comunicato i suoi messaggi.

Infatti recentemente è stato pubblicato: “Our Rainbow Queen: A Tribute to Queen Elizabeth II and Her Colorful Wardrobe”, un libro e viaggio fotografico coloratissimo proprio sullo stile “color block” della sovrana.

La Regina ha usato il colore e la moda in modi strategici e discretamente politici, ad esempio indossando i colori della bandiera dell’Unione Europea a un incontro post Brexit o una spilla datale dagli Obama a un incontro con Donald Trump.

Con splendide fotografie che vanno dagli anni ’50 ad oggi e con colori brillanti che vanno dal rosa scuro che indossava la regina da ragazza fino all’abito verde neon che ha ispirato l’hashtag #NeonAt90, questa collezione imperdibile celebra le iconiche dichiarazioni di moda della monarca più longeva e più vivace del Regno Unito.

“God Save The Queen”; è stato ascoltato a lungo. È arrivato il momento del God Save the UK.