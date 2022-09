Valter Mainetti sostiene il trekking urbano

Il collezionista d’arte Valter Mainetti è impegnato anche sul fronte dell’ambiente e della promozione degli inestimabili patrimoni naturali che si nascondono in una metropoli caotica come Roma. Recentemente si è fatto promotore di un’importante iniziativa di trekking urbano nella Capitale.

Trekking Urbano a Roma: l’evento a partire dal 7 settembre

Le aree verdi, i parchi e le ville sono numerosissime a Roma: la Città Eterna è un vero museo a cielo aperto ma nonostante si immagini estremamente trafficata ha tantissimi spazi verdi all’aperto dove passeggiare o praticare sport; il 7 settembre a Roma è ripartito il calendario di appuntamenti legati al trekking urbano che può essere consultato sul sito ufficiale del comune di Roma. I percorsi sono pensati per valorizzare il territorio, praticare attività fisica all’aperto ma andare anche a scoprire alcune particolarità o curiosità proprio su un determinato monumento o su un determinato parco.

Le parole di Valter Mainetti

In una dichiarazione ufficiale Valter Mainetti racconta: “L’iniziativa del comune di Roma è di notevole importanza per far conoscere dal punto di vista storico e naturalistico i Parchi e le Ville della capitale. Scoprire la loro storia e il loro patrimonio botanico aiuta al rispetto del loro valore. È fondamentale che le aree verdi siano conosciute, rispettate e valorizzate poiché sono parte integrante della storia urbana e fonte di benessere per il cittadino.”

Valter Mainetti è Presidente della Fondazione Sorgente Group. La Fondazione che nel 2015 ottenne in adozione l’area verde di pregio del Parco Savello, meglio conosciuto come Giardino degli Aranci. Una delle aree più suggestive e romantiche della Capitale.

Cos’è il trekking urbano?

Il trekking urbano nasce dall’idea di sostenere gli appassionati di attività fisica outdoor che amano quindi trascorrere tempo all’aria aperta ma che spesso si recano nel medesimo parco ad allenarsi; con il trekking urbano è possibile praticare attività fisica andando a scoprire da vicino bellezze naturali, artistiche e storiche spesso nella propria città. Queste iniziative nascono proprio per rendere i cittadini più consapevoli di ciò che hanno attorno; proprio per questo motivo interviene la voce autorevole di Valter Mainetti che ricorda ancora una volta quanto sia importante esaltare il patrimonio artistico e naturalistico di una località o di una città.

Il successo del trekking urbano arriva anche dalla pandemia: sono moltissime le persone che hanno riscoperto la passione per lo sport e soprattutto per quello outdoor; ecco perché il successo della montagna negli ultimi tempi. Rispetto al mare dove gli italiani si recano per riposarsi stando spaparanzati sotto il sole, la montagna permette di riconciliarsi con la natura, ricaricarsi e ritrovare equilibrio facendo passeggiate e sport all’aria aperta. Il trekking urbano è sempre più praticato anche nelle grandi città però, proprio come Roma.

Sempre nel campo del trekking urbano ricordiamo un’altra iniziativa c’è da ricordare la XIXª Giornata Nazionale del Trekking Urbano in programma lunedì 31 ottobre 2022 intitolata “Che Spettacolo di Trekking”. L’evento non coinvolgerà solamente Roma ma anche altre 73 città che proporranno itinerari per borghi, località storiche, parchi e molto altro ancora.