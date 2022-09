The Angelus Key by Sato Code, la prima escape room a cielo aperto a Varese

Sato Code ha scelto Varese come meta da aggiungere ai suoi percorsi in Italia. Un modello di escape room innovativo: non si parla, infatti, della classica esperienza, ma piuttosto di una sua versione 2.0.

Come in un’escape room, il gioco consiste nel cercare enigmi e risolvere indizi, mettendovi alla prova con tante sfide diverse e divertenti. Ma a differenza della classica escape room, non sarete confinati in una stanza, perché il gioco si svolgerà a cielo aperto, tra le vie della città di Varese.

Gli indizi potrebbero essere ovunque, vicino alla fontana dei Giardini Estensi, ai piedi del Bernascone, in un angolo di Piazza Montegrappa. Un’avventura in real-life che rende il gioco non solo un’esperienza da condividere con amici o con la famiglia ma anche uno strumento di cultura che permette di esplorare una città fuori dai luoghi comuni, scoprendone tutti i segreti.

Sato Code mira a far scoprire o riscoprire le città in un modo del tutto nuovo, unendo il mondo reale e quello digitale. L’impressione sarà quella di trovarsi in un film alla Dan Brown, cercando indizi per le vie della città e risolvendo un enigma dopo l’altro, assottigliando il confine tra gioco e realtà tanto che verrà spontaneo chiedersi cosa abbia sempre fatto parte della storia di una città e cosa sia stato aggiunto da Sato Code.

L’esperienza di Sato Code è pensata per tutti e non ha bisogno di prenotazione. E’ possibile iniziare il gioco a qualsiasi ora, di giorno e di notte. Il primo passo per giocare è scaricare l’applicazione Sato Code sul proprio smartphone. Una volta raggiunto il punto di partenza indicato nell’app, si potrà creare la propria squadra e iniziare a vivere un’ora carica di emozioni e divertimento.

La squadra dovrà essere composta da un minimo di due, a un massimo di quattro persone. Per giocare in un gruppo più numeroso basta dividersi in più squadre. Ognuno riceverà informazioni complementari: mettete insieme i pezzi e scoprite dove vi porterà il gioco entrando in una coinvolgente storia fatta di misteri ed enigmi tutti da risolvere con i vostri compagni di squadra.

Ogni partita costa 9 euro a persona e il biglietto è acquistabile sul sito internet.