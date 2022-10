Addio a Angela Lansbury, la signora in giallo aveva 96 anni

Angela Lansbury è morta martedì 11 ottobre mentre si trovava a sua casa a Los Angeles all’età di 96 anni. Una notizia riportata dai media americani che riportano l’annuncio della famiglia della popolare attrice di fama internazionale.

Lansbury era conosciuta in Italia soprattutto per il ruolo interpretato nella serie La signora In Giallo di Jessica Fletcher, un’insegnante statunitense di inglese, divenuta quasi per caso una scrittrice di libri gialli di successo, che, usando il suo acuto spirito d’osservazione e la sua esperienza sull’argomento, spesso si ritrovava a risolvere casi di omicidio veri e propri.