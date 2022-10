Arriva lo SPID per i minorenni: come effettuare la richiesta

Come molti già sanno, da qualche anno lo SPID è il sistema più semplice per gestire il rapporto con i servizi digitali dello Stato, perché con un unico nome utente e con credenziali certificate, è possibile accedere alle piattaforme come il fascicolo sanitario, l’area riservata dell’Inps, quella dell’agenzia delle entrate e pagare i tributi.

Da qualche anno è stato introdotto l’obbligo di usare l’identità digitale certificata per i professionisti, scelta che ha fatto esplodere il numero degli utenti, che oggi in Italia sono più di 32.000.000.

Arriva ora l’identità digitale anche per i minorenni, che potranno dunque accedere al mondo dei servizi online e instaurare un rapporto con lo Stato e la Pubblica Amministrazione prima dei 18 anni. L’accesso ai servizi tramite SPID sarà possibile con limitazioni e distinzioni tra over e under 14, e soprattutto avverrà con la supervisione di un genitore.

Perché usare lo SPID

Innanzitutto occorre dire che è stato previsto un periodo di prova con data di scadenza al 30 giugno 2023 durante il quale testare l’effettiva utilità della misura implementata e al tempo stesso valutare se la sicurezza dei minori

non venga messa a rischio dal loro anticipato ingresso “nella società digitale”. A tal proposito le amministrazioni o i privati che erogano i vari servizi dovranno valutare e motivare caso per caso, richiesta per richiesta, l’effettiva necessità di venire a conoscenza del età del minore, e più in generale della sua identità.

Come detto in precedenza L’AgID ha deciso di applicare regole e dunque limitazioni diverse ai minori di 14 anni, concedendo agli over 14 maggiori libertà. In particolare i ragazzi che hanno compiuto i 14 anni potranno utilizzare lo SPID per avere accesso ad una serie di servizi della PA come i servizi dell’INPS, il Fascicolo Sanitario Elettronico oppure la piattaforme online per verificare i punti della patente. Al contrario i minori di età compresa tra i 5 e i 13 anni potranno sfruttare il loro SPID, almeno in questa prima fase, solamente per accedere ai servizi scolastici online.

Come richiedere lo SPID

Non è difficile raccontare come richiedere lo SPID : la procedura è un po’ più articolata quando bisogna richiedere lo SPID per un adulto, diventa più semplice per i minori. Sarà il genitore, o più in generale chi esercita la potestà genitoriale sul minore, a dover inoltrare la richiesta di SPID. Per farlo basterà rivolgersi al proprio gestore dell’identità digitale, ed effettuare il processo di verifica richiesto attraverso credenziali di livello 2.

Come funziona lo SPID

Una volta ottenuto uno SPID per minorenni, il “tutore” sarà responsabile e dovrà gestire l’identità digitale del minore. Ad ogni suo accesso, il genitore, (o chi per lui), riceverà una notifica: a questo punto potrà confermare o bloccare l’attività. L’autorizzazione data può essere confermata ed estesa fino ad un periodo di un anno. La procedura di richiesta non è complicata e il possesso di uno SPID semplifica drasticamente il rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini, rendendo più semplice l’accesso a molti servizi digitali. Può essere importante avere un’identità certificata per i minori, ma a maggior ragione questa può essere l’occasione per fare richiesta anche da parte degli adulti che ancora non lo hanno fatto.