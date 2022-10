Aula troppo affollata: il docente sospende la lezione

Troppi studenti in aula e il docente ferma la lezione. È ancora in fase di assestamento l’organizzazione delle lezioni in presenza all’Università dell’Insubria.

Dopo la decisione del rettore Angelo Tagliabue, in linea con la decisione degli altri colleghi e della CRUI, il ritorno in classe e l’abolizione della didattica digitale stanno creando qualche malumore. Sin dall’apertura del nuovo anno accademico alcuni studenti lamentano condizioni non adeguate.

La rappresentante degli studenti in senato accademico, pur riconoscendo il diritto a manifestare, aveva smorzato i toni della polemica confidando in un assestamento naturale della capacità delle aule indicate, alla luce soprattutto della mancanza di obbligo di presenza per i corsi in genere più affollati.

A un mese dall’inizio dell’anno, il congestionamento della classe ha indotto il docente a chiedere provvedimenti urgenti. L’ateneo ha subito attivato una seconda aula e lo schermo dove poter seguire il corso in video conferenza.