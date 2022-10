Basket Uisp, i primi risultati della stagione

NOTIZIARIO UISP del 19 ottobre 2022

BASKET – First League Uisp, semaforo verde: al via 40 squadre

.

La cronaca dei risultati della stagione sportiva 2022-2023 incomincia con le vittorie di Somma Lombardo e del Fuco Club Varese, che dopo due gare intense, si impongono in casa con il Daverio Rams di coach Giroldi e nel derby varesino, con l’Aqua Elite Pink Panthers, dopo un tempo supplementare. Si continua con l’esordio vincente dei campioni in carica del Montello, che regolano a domicilio, un buon e mai arrendevole Velat; a bersaglio anche Appiano Gentile che supera in scioltezza il Rovello Porro con quasi 30 punti di scarto. Mercoledi alla Marconi di Varese, trionfo dei WoolWa sull’Irish Venegono, per 94-81 dopo 48 minuti frizzanti e vivaci.

Giovedì è stato ricco di gare: ben 6 match con Vedano, Borsano, Gerenzano, Fagnano, Travedona e La Sezione che ricevono rispettivamente Olgiate Comasco, Busto Garolfo, Origgio, Tradate, Quelli del Lago e Master’s Hounds. I referti rosa vengono conquistati dai Boosters che battono gli olgiatesi, a segno Borsano che regola nettamente Busto Garolfo, festeggia anche Fagnano che prevale su Tradate, nel derby lacuale vince Travedona su Quelli del Lago, infine La Sezione la spunta sui Master’s Hounds per 77-71.

Venerdì felice per Giubiano, che regola nel derby varesino Bizzozero di 20 lunghezze, vince in volata Besozzo su Albizzate, super prestazione del Manigunda che vince di 37 punti sui milanesi dello Svo Thunder, trentello vincente della Scuola Basket Tradate, che supera l’Orange Five per 77-47.

Sabato sera è tempo di Golden Senna Comasco con Alebbio: vincono i sennesi che si impongono di 8 punti, 60-52 per i padroni di casa al minuto 48. Infine domenica sera è esordio per Borgomanero, Varano Borghi, Kaire Sport e Antoniana, successi per i varanesi sui novaresi di 2 lunghezze e di Lurate Caccivio, che sconfigge, in casa, l’Antoniana.

YOGA, MEDITAZIONE, CANTO VEDICO: VIA AI CORSI DEL TAMARINDO

Sono ricominciati, online e a Germignaga, i corsi dell’Asd Yoga Il Tamarindo affiliata Uisp, da anni un luogo di condivisione dello yoga. Le richieste, gli spunti e le visioni dei partecipanti contribuiscono alla creazione di un percorso in continua evoluzione. Lucia Volta mette a disposizione di tutti gli associati la sua esperienza di oltre vent’ anni di insegnamento, condivisione e aggiornamento costante.

Accoglienza, ascolto ed assenza di competizione creano un ambiente di apprendimento sicuro in cui ognuno può fare le sue scoperte e prendersi cura di sé in modo attivo e regolare, affinando con il tempo gli strumenti per procedere anche in autonomia . Il corpo, il respiro e l’attenzione sono le risorse che lo Yoga classico insegna a conoscere, armonizzare ed utilizzare al meglio.

Le iniziative e i corsi sono diversificati in modo da dare a tutti la possibilità di sperimentare i mezzi dello yoga in modo completo, sicuro ed accessibile, in base ai propri obiettivi e interessi e nelle diverse condizioni di salute ed età. Per informazioni info@luciavoltayoga.it.

NAZIONALE – Sport Point: a scuola di trasparenza

Continuano gli appuntamenti con le consulenze on line di Sport Point: oggi (mercoledì 19) alle 18, è in programma l’approfondimento sul tema della trasparenza (per partecipare: www.uisp.it).

Durante l’incontro verrà data risposta a una serie di quesiti, quali: è necessario pubblicare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, con quali modalità e tempistiche? Quando vengono pagati collaboratori e dirigenti, quali oneri di trasparenza bisogna assicurare e come? Come gestire i contributi pubblici e del cinque per mille?

Il progetto Sport Point, finanziato da Sport e Salute SpA e promosso dall’Uisp in sinergia con altri Enti di promozione sportiva, è stato ideato per contribuire a rispondere sempre più puntualmente alle esigenze crescenti e diversificate del mondo sportivo, attraverso una serie di servizi facilmente accessibili ed in grado di promuovere le opportunità dello sport di base e sociale, sensibilizzando ed accompagnando le cittadine e i cittadini interessati. Con un click è possibile iscriversi, i corsi sono gratuiti e aperti a tutti.