Brase: “La cosa più bella? Vedere i ragazzi giocare di squadra”

BRASE 1

«Per prima cosa auguro un buon compleanno a Colbey Ross. Poi dico che Varese ha disputato un’ottima partita. Abbiamo svolto un buon lavoro di squadra, avuto ottime individualità e siamo stati bravi nel corso della partita a fermare l’inerzia di Reggio Emilia quando loro hanno provato a rientrare».

BRASE 2

«Cinciarini è un ottimo giocatore e gli ho fatto i complimenti dopo la partita. Ha avuto problemi di falli ma ha fatto comunque una grande gara. Su di lui abbiamo lavorato di squadra, cambiato spesso sui blocchi, ed effettuato una ottima prova collettiva. Abbiamo fatto davvero un buon lavoro su di lui».

BRASE 3

«Tomas è a sua volta un ottimo giocatore, abbiamo avuto modo di parlare in questi giorni, gli ho dato fiducia e sono contento che lui ha sentito su di sé questo sentimento, da parte mia e da parte dei compagni. Sa di essere un bravo giocatore ed è estremamente importante riuscire a lavorare bene in settimana e lui lo ha fatto».

BRASE 4

«La cosa migliore di questa sera è stato vedere i ragazzi giocare insieme, di squadra… sia sul campo sia nell’atteggiamento: si sono dati spesso il cinque, hanno partecipato tanto ai timeout e via dicendo. Invece quel che mi è piaciuti di meno sono stati i 10 tiri liberi sbagliati. Troppi».

DE NICOLAO 1

«Abbiamo più o meno fatto le stesse cose delle ultime partite comandando nel punteggio fin dall’inizio ma questa volta siamo stati bravi a chiuderla e a essere squadra sino al termine nei momenti di difficoltà».

DE NICOLAO 2

Per noi è stata una prova di maturità e dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo in difesa ma anche nel secondo siamo andati bene e dobbiamo costruire da lì. Poi in attacco corriamo tanto e costringiamo gli altri a fare fatica nello starci dietro. Serata ottima».