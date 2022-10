Brucia la stalla della discordia a Leggiuno, indagano i Carabinieri

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti questa notte (tra venerdì e sabato) a Leggiuno, in via della Fontana dove, per cause in corso di accertamento probabilmente dolose, una stalla è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Laveno e Ispra con due autopompe e due fuoristrada dotati di modulo antincendio, in supporto anche un autobotte dalla sede di Varese.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’edificio è andato interamente distrutto e sono andate in fumo diverse rotoballe di fieno oltre ad un deposito di attrezzi agricoli ma, fortunatamente, non sono state le coinvolte ne persone ne animali.

Da segnalare che nei giorni scorsi l’allevatore proprietario della stalla aveva scritto a Varesenews per raccontare di alcuni accessi effettuati da un gruppo di animalisti provenienti dalla provincia di Torino che contestavano le modalità di allevamento dell’animale che, tra l’altro, era già stato macellato.

La vicenda non è passata inosservata e i Carabinieri della Compagnia di Luino stanno indagando per ricostruire quanto accaduto.