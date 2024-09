Indie rock e dj set sulle rive del Maggiore, a Leggiuno arriva “Suoni lacustri”

Si chiama “Suoni Lacustri” il festival musicale in programma per sabato 28 settembre sulle rive del Lago Maggiore. Dalle 16,30 al Sasso Moro si susseguiranno le esibizioni di diversi artisti del territorio per otto ore di musica.

L’evento, spiega il vicesindaco di Leggiuno Alessio Molinari: «È stato realizzato grazie alla collaborazione di molte persone che amano il nostro Lago e credono che l’arte e la cultura siano il modo migliore per valorizzarlo».

Sul palco si susseguiranno le esibizioni di diverse band tra melodie rock e indie rock: Feed the Monkey, Madd Paolma dj set, Diorama e i Melodrama, Gospel, Ipnago, e per concludere il dj set di Vince e dj Sorbetto. Durante tutta la manifestazione ci sarà uno stand gastronomico.

Il festival è stato organizzato dal Comune di Leggiuno in collaborazione con la Canottieri di Arolo, il collettivo ” Sunfish” e con la direzione artistica dei musicisti indipendenti e produttori IPNAGO.