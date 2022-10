Camion di catrame blocca il centro di Dumenza, traffico deviato

Un camion che trasporta catrame in panne sta creando qualche difficoltà alla viabilità nel centro di Dumenza. L’inconveniente è accaduto oggi pomeriggio, mercoledì, lungo via Volta, l’arteria principale. Sul posto la Protezione Civile che sta facendo deviare il traffico che proviene da Colmegna, per andare a Luino, su Via Croce Campagna. Arrivando dall’altra parte, invece, per andare verso Dumenza e Colmegna su via Cadorna.