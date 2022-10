Camion Econord bloccato a Montegrino Valtravaglia. Intervengono i vigili del fuoco

Un camion di Econord è rimasto bloccato per ore in una delle strade di Montegrino Valtravaglia. Il fatto è successo nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre, intorno alle 15:00. Ad originare il tutto parrebbe essere stata una manovra non corretta dell’autista.

Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con un camion gru. La strada è stata liberata intorno alle 17:30, una volta riportato il mezzo in carreggiata.