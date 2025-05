Slalom Luino-Montegrino, aperte le iscrizioni per la terza edizione

L’Automobile Club Varese ha aperto le iscrizioni per il 3° slalom Luino – Montegrino, la competizione di automobilismo in salita prevista tra sabato 31 maggio e domenica 1° giugno e che lo scorso anno ha visto la vittoria dello specialista Davide Piotti su una Osella motorizzata BMW.

La Luino-Montegrino è stata inserita nel calendario del Trofeo d’Italia Slalom Nord come seconda tappa dopo la Caldaro-Appiano che si disputa a maggio in provincia di Bolzano. Il trofeo prevede poi altre cinque gare: la Guspini-Arbus (Sud Sardegna), la Bubbio-Cassinasco (Asti), la Bono (Sassari), la Garessio-San Bernardo (Cuneo) e la Dorgali (Nuoro). I migliori piloti del girone Nord, Centro e Sud disputeranno la finale nazionale del Trofeo d’Italia a Fasano (Bari).

Nelle scorse settimane ACI Varese ha istituito un tavolo di lavoro insieme a Provincia di Varese, comuni di Luino e Montegrino Valtravaglia, Prefettura e Questura, forze dell’ordine e associazioni del territorio per curare l’evento in piena sicurezza e animare un weekend che si apre con le verifiche sportive e tecniche sabato pomeriggio ed un concerto musicale serale sul lungolago di Luino.

Domenica 1° giugno, dopo le ultime verifiche tecniche, il direttore di gara Dante Banchio condurrà tutti i concorrenti lungo gli oltre 3000 metri del tracciato in salita per la consueta ricognizione. La competizione si articolerà su tre manche cronometrate, dalle quali emergerà il miglior tempo per ciascun concorrente ai fini della classifica assoluta e delle classi. Lo scenario sarà di forte attrazione per gli ospiti e per gli specialisti dello slalom in salita: il percorso come detto è costituito da oltre 3000 metri di salita perfettamente asfaltati, inframezzati da tornanti ed allunghi, punteggiati da 11 barriere con birilli da non abbattere, altrimenti si incorre in penalità.

Per informazioni e iscrizioni è disponibile il sito ufficiale della gara (CLICCANDO QUI), oppure si può scrivere agli indirizzi e-mail ufficiosportivo@varese.aci.it o segreteria@varese.aci.it. Il numero di telefono dell’ACI è 0332-285150.