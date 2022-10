Campus con l’amaro in bocca, primo stop pesante per l’Esse Solar

Giornata difficile per le squadre varesotte e altomilanesi impegnate nel campionato di Serie B di basket. L’unico sorriso arriva da San Giorgio su Legnano con una LTC al terzo successo in quattro gare. Battute di stretta misura Campus Varese e Legnano, larghissimo KO invece per Gallarate.

CAMPUS VARESE – JUNIOR CASALE M. 82-85

Amaro in bocca per il Campus di Donati che sperava di muovere la classifica ospitando in via Pirandello i rossoblu piemontesi. Varese Basketball però non aveva fatto i conti con Manuel Saladini, 20enne play avversario autore di 30 punti con il 58% dal campo.

Allegretti e compagni hanno disputato un buon primo periodo, chiuso avanti di misura,e hanno prolungato il vantaggio nel secondo quarto. Poi però la frazione dopo l’intervallo ha visto Varese precipitare sino al -13 del 29′ (57-70). A quel punto è iniziata l’operazione rimonta con Zhao spalleggiato da Virginio (15+5) e Golino (7 punti in 11′) che ha portato il Campus sino al -1 del 76-77. A quel punto però i dettagli hanno fatto la differenza (tripla di Apuzzo per gli ospiti, qualche errore ai liberi dei varesini), Casale ha difeso un minimo vantaggio e ha vinto nonostante l’ultima tripla di Zhao (19 punti alla fine).

Varese: Zhao 19 (6-9, 2-5), Trentini 12 (3-7, 2-6), Blair 8 (2-4, 1-5), Macchi 2 (1-1, 0-2), Allegretti 13 (1-3, 2-3), Sorrentino 1 (0-1), Caccia, Tapparo 5 (1-1, 1-2), Golino 7 (2-2 da 3), Virginio 15 (3-5, 2-7). Ne. Bortoli. All. Donati.

UNICUSANO LIVORNO – ESSE SOLAR GALLARATE 92-60

Primo stop in campionato per la Esse Solar nel match che vedeva opposte due formazioni imbattute alla vigilia della palla a due. Poco da fare, però, questa volta per Gallarate priva di Hidalgo, che non ha recuperato in tempo dagli acciacchi annunciati in sede di presentazione, oltre che di Clerici. Senza due uomini chiave la squadra di Gambaro ha retto l’urto solo per un periodo prima di crollare sotto i colpi di Campori (18), Loschi e Lenti (17): già 20 le lunghezze di divario a metà gara (48-28) poi lievitate ulteriormente nella seconda metà.

Tra i “galli” buona prova di Riccardo Antonelli, 22 punti, ma la Esse Solar è stata letteralmente “mangiata” a rimbalzo dove il computo totale dice 52 per la corazzata toscana e appena 25 per Gallarate che ora dovrà dimenticare la scoppola per preparare la non facile trasferta di Omegna.

Gallarate: De Bettin 4 (2-5, 0-2), Ielmini 3 (1-2 da 3), Passerini 8 (2-3, o-6), Antonelli 22 (8-16, 2-3), Filippi 12 (3-9, 1-1), Bresolin (0-4), Gravaghi 8 (1-3, 2-6), Magnani, Calzavara 3 (0-1, 1-3). Ne: Ciardiello, Clerici. All. Gambaro.

LE LEGNANESI

Vittoria nell’anticipo per la Sangiorgese (55-73) sul campo di Langhe Roero: quattro in doppia cifra tra i Draghi con Bertocco top scorer (16) a Airaghi autore di una doppia-doppia (10+13).

Brutto KO interno per gli Knights battuti di un punto (72-73) da Pavia in una partita in cui, le parole sono di coach Eliantonio, «non abbiamo giocato per 27′, dobbiamo vergognarci». 19 i punti di Sacchettini e 18 di Terenzi, gli unici due biancorossi in doppia cifra al PalaBorsani. A seguire trovate l’articolo di LegnanoNews.