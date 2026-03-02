L’Italbasket piega la Gran Bretagna con Niang e con la difesa

Terza vittoria in quattro partite per la Nazionale di basket nella prima fase di qualificazione ai Mondiali 2027 in Qatar. La squadra di Banchi supera per la seconda volta in pochi giorni la Gran Bretagna (84-75), ma a Livorno gli azzurri hanno faticato molto più rispetto all’oceanico +36 di venerdì scorso a Newcastle. (foto FIBA)

Questa volta gli inglesi, con in campo il “milanese” Ellis, hanno tenuto il ritmo di Tessitori e compagni fino a circa 12′ dalla fine quando la difesa di Banchi ha alzato i ritmi recuperando diversi palloni grazie all’azione dei vari Flaccadori, Tonut e Petrucelli, tre che in attacco hanno anche trovato una tripla ciascuno e migliorato così percentuali davvero molto basse dall’arco.

Il protagonista principale però è stato Saliou Niang: l’ala della Virtus Bologna ha realizzato 23 punti – il suo massimo da quando gioca in Nazionale – con 10/12 dal campo, 3/4 in lunetta, 7 rimbalzi e 3 assist, il tutto “condito” con diverse giocate spettacolari, specie nell’attaccare l’area britannica.

Il successo di Livorno e il ko dell’Islanda in Lituania danno all’Italia la vetta solitaria del gruppo D e la quasi certezza di accedere alla seconda fase. A luglio (il 2 in Islanda, il 5 in casa con i baltici) le ultime due gare del girone e il pass per un secondo raggruppamento che esprimerà le qualificate per il Qatar.

ITALIA – GRAN BRETAGNA 84-75

(21-21, 43-38; 64-59)

ITALIA: Mannion 9 (1-3, 1-5), Tonut 5 (1-2, 1-3), Procida (0-3 da 3), Niang 23 (10-12), Tessitori 9 (3-3, 0-2); Della Valle 10 (1-2, 1-4), Spissu 2 (0-1 da 3), Ricci 2 (0-2, 0-2), Flaccadori 5 (0-1, 1-2), Suigo (0-1), Akele 6 (3-5, 0-1), Petrucelli 13 (2-3, 2-2). All. Banchi.

GRAN BRETAGNA: Ellis 19 (5-8, 0-2), Wheatle 15 (2-7, 3-6), Hesson 12 (3-8, 2-5), Yeboah 4 (0-2, 1-4), Belo 7 (3-4, 0-1); Olaseni (0-1), Adamu 6 (2-5 da 3), Nelson 3 (0-1, 1-2), Uduje (0-1 da 3), Akin 4, Williams 5 (2-3, 0-3). Ne: Watson-Gayle. All. Steuel.

ARBITRI: Krejic (Cro), Yilmaz (Tur), Prpa (Ser).