Varese News

Sport

L’Italbasket piega la Gran Bretagna con Niang e con la difesa

Gli azzurri vincono 84-75 a Livorno e sono in testa da soli al girone iniziale che si concluderà a luglio. L'ala della Virtus è l'MVP: 23 punti e diverse giocate spettacolari

basket italia gran bretagna 2026 foto FIBA

Terza vittoria in quattro partite per la Nazionale di basket nella prima fase di qualificazione ai Mondiali 2027 in Qatar. La squadra di Banchi supera per la seconda volta in pochi giorni la Gran Bretagna (84-75), ma a Livorno gli azzurri hanno faticato molto più rispetto all’oceanico +36 di venerdì scorso a Newcastle. (foto FIBA)

Questa volta gli inglesi, con in campo il “milanese” Ellis, hanno tenuto il ritmo di Tessitori e compagni fino a circa 12′ dalla fine quando la difesa di Banchi ha alzato i ritmi recuperando diversi palloni grazie all’azione dei vari Flaccadori, Tonut e Petrucelli, tre che in attacco hanno anche trovato una tripla ciascuno e migliorato così percentuali davvero molto basse dall’arco.

Il protagonista principale però è stato Saliou Niang: l’ala della Virtus Bologna ha realizzato 23 punti – il suo massimo da quando gioca in Nazionale – con 10/12 dal campo, 3/4 in lunetta, 7 rimbalzi e 3 assist, il tutto “condito” con diverse giocate spettacolari, specie nell’attaccare l’area britannica.

Il successo di Livorno e il ko dell’Islanda in Lituania danno all’Italia la vetta solitaria del gruppo D e la quasi certezza di accedere alla seconda fase. A luglio (il 2 in Islanda, il 5 in casa con i baltici) le ultime due gare del girone e il pass per un secondo raggruppamento che esprimerà le qualificate per il Qatar.

ITALIA – GRAN BRETAGNA 84-75
(21-21, 43-38; 64-59)

ITALIA: Mannion 9 (1-3, 1-5), Tonut 5 (1-2, 1-3), Procida (0-3 da 3), Niang 23 (10-12), Tessitori 9 (3-3, 0-2); Della Valle 10 (1-2, 1-4), Spissu 2 (0-1 da 3), Ricci 2 (0-2, 0-2), Flaccadori 5 (0-1, 1-2), Suigo (0-1), Akele 6 (3-5, 0-1), Petrucelli 13 (2-3, 2-2). All. Banchi.
GRAN BRETAGNA: Ellis 19 (5-8, 0-2), Wheatle 15 (2-7, 3-6), Hesson 12 (3-8, 2-5), Yeboah 4 (0-2, 1-4), Belo 7 (3-4, 0-1); Olaseni (0-1), Adamu 6 (2-5 da 3), Nelson 3 (0-1, 1-2), Uduje (0-1 da 3), Akin 4, Williams 5 (2-3, 0-3). Ne: Watson-Gayle. All. Steuel.
ARBITRI: Krejic (Cro), Yilmaz (Tur), Prpa (Ser).

Nkamhoua brilla in Nazionale e trascina la Finlandia. Italia alla prova Gran Bretagna

 

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 02 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.