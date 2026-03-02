L’Italbasket piega la Gran Bretagna con Niang e con la difesa
Gli azzurri vincono 84-75 a Livorno e sono in testa da soli al girone iniziale che si concluderà a luglio. L'ala della Virtus è l'MVP: 23 punti e diverse giocate spettacolari
Terza vittoria in quattro partite per la Nazionale di basket nella prima fase di qualificazione ai Mondiali 2027 in Qatar. La squadra di Banchi supera per la seconda volta in pochi giorni la Gran Bretagna (84-75), ma a Livorno gli azzurri hanno faticato molto più rispetto all’oceanico +36 di venerdì scorso a Newcastle. (foto FIBA)
Questa volta gli inglesi, con in campo il “milanese” Ellis, hanno tenuto il ritmo di Tessitori e compagni fino a circa 12′ dalla fine quando la difesa di Banchi ha alzato i ritmi recuperando diversi palloni grazie all’azione dei vari Flaccadori, Tonut e Petrucelli, tre che in attacco hanno anche trovato una tripla ciascuno e migliorato così percentuali davvero molto basse dall’arco.
Il protagonista principale però è stato Saliou Niang: l’ala della Virtus Bologna ha realizzato 23 punti – il suo massimo da quando gioca in Nazionale – con 10/12 dal campo, 3/4 in lunetta, 7 rimbalzi e 3 assist, il tutto “condito” con diverse giocate spettacolari, specie nell’attaccare l’area britannica.
Il successo di Livorno e il ko dell’Islanda in Lituania danno all’Italia la vetta solitaria del gruppo D e la quasi certezza di accedere alla seconda fase. A luglio (il 2 in Islanda, il 5 in casa con i baltici) le ultime due gare del girone e il pass per un secondo raggruppamento che esprimerà le qualificate per il Qatar.
ITALIA – GRAN BRETAGNA 84-75
(21-21, 43-38; 64-59)
ITALIA: Mannion 9 (1-3, 1-5), Tonut 5 (1-2, 1-3), Procida (0-3 da 3), Niang 23 (10-12), Tessitori 9 (3-3, 0-2); Della Valle 10 (1-2, 1-4), Spissu 2 (0-1 da 3), Ricci 2 (0-2, 0-2), Flaccadori 5 (0-1, 1-2), Suigo (0-1), Akele 6 (3-5, 0-1), Petrucelli 13 (2-3, 2-2). All. Banchi.
GRAN BRETAGNA: Ellis 19 (5-8, 0-2), Wheatle 15 (2-7, 3-6), Hesson 12 (3-8, 2-5), Yeboah 4 (0-2, 1-4), Belo 7 (3-4, 0-1); Olaseni (0-1), Adamu 6 (2-5 da 3), Nelson 3 (0-1, 1-2), Uduje (0-1 da 3), Akin 4, Williams 5 (2-3, 0-3). Ne: Watson-Gayle. All. Steuel.
ARBITRI: Krejic (Cro), Yilmaz (Tur), Prpa (Ser).
Nkamhoua brilla in Nazionale e trascina la Finlandia. Italia alla prova Gran Bretagna
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.