Nkamhoua brilla in Nazionale e trascina la Finlandia. Italia alla prova Gran Bretagna

Nei giorni dedicati alle qualificazioni per i Mondiali di pallacanestro 2027, c’è un varesino che brilla ai massimi livelli. Si tratta di Olivier Nkamhoua, protagonista con la maglia della sua Finlandia nel doppio confronto con il Belgio. L’ala della Openjobmetis è stato decisivo in entrambe le partite, vinte di misura dalla formazione del c.t. Lassi Tuovi di cui uno dei vice è l’ex biancorosso Teemu Rannikko.

Nkamhoua ha concluso la “finestra” segnando 23 punti in ciascuna delle due gare: all’andata la Finlandia ha vinto in trasferta 66-71 mentre al ritorno ha trionfato 78-75 a Espoo. Ottima anche la prova balistica dell’ala varesina che ha tirato con il 58,8% in Belgio e con il 63,3% nel match casalingo mentre a rimbalzo “Olli” è andato in doppia cifra nel primo incontro (12) “limitandosi” a quota 5 domenica sera. (foto FIBA)

Grazie a questi risultati la Finlandia è già qualificata per la seconda fase delle qualificazioni così come la Francia, la favorita del Girone G dove la terza squadra a passare dovrebbe essere l’Ungheria (con il Belgio ancora a zero vittorie).

Questa sera – lunedì 2 alle 19,30 – tocca invece all’Italia di Banchi: si gioca a Livorno (tutto esaurito) di nuovo contro la Gran Bretagna travolta venerdì sera a Newcastle (+36 per gli azzurri). Partita comunque da non sottovalutare perché gli inglesi a novembre hanno perso di un soffio con la Lituania e battuto l’Islanda. Banchi ha operato qualche variazione rispetto alla gara di tre giorni fa: fuori Casarin, Veronesi e Diouf (acciaccato al ginocchio), dentro Procida, Ricci e Flaccadori. A referto ci sarà anche il pivot tradatese Luigi Suigo, che gioca per il Mega Belgrado, e che a Newcastle a segnato 6 punti con 3 rimbalzi.

