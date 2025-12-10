Premio Ciampi: Toffolo premiato per i fumetti, carriera ai Tre Allegri Ragazzi Morti

Sabato 13 dicembre, in occasione della XXVIII edizione del Premio Ciampi, verranno consegnati due importanti riconoscimenti: Davide Toffolo riceverà il Premio “Piero Ciampi a Fumetti”, mentre i Tre Allegri Ragazzi Morti saranno insigniti del Premio Ciampi alla Carriera.

Nel corso della serata, che si terrà al Teatro Goldoni di Livorno, Toffolo sarà sul palco con una performance originale pensata appositamente per l’occasione, per poi esibirsi insieme ai Tre Allegri Ragazzi Morti. Accanto a loro, numerosi altri protagonisti della scena musicale contemporanea, che si alterneranno tra esibizioni e riconoscimenti.

Originario di Pordenone, Davide Toffolo è un artista unico: musicista e fumettista, voce e chitarra dei Tre Allegri Ragazzi Morti, poeta del fumetto contemporaneo. Il suo segno, per quanto immediatamente riconoscibile, si plasma a seconda delle storie, mantenendo la coerenza di quella profonda sincerità che lo contraddistingue. La stessa sincerità che aveva Piero Ciampi, quella di chi ancora si lascia stupire dalle piccole e grandi cose della vita, e che Toffolo sa comunicare con il mezzo più povero, immediato, magico e inafferrabile che ci sia: il fumetto.

Narratore sopraffino dell’adolescenza e autore di opere come “Piera degli Spiriti”, “Fregoli” e “Cinque Allegri ragazzi Morti”, Toffolo è anche un acuto osservatore della vita di personaggi emblematici, che racconta attraverso le loro biografie dell’anima: Carnera, Magnus e Bonvi, Remo Remotti e Pier Paolo Pasolini. Quest’ultimo è stato al centro, alla fine di novembre, di tre appuntamenti speciali dello spettacolo Pasolini, concerto disegnato dei Tre Allegri Ragazzi Morti: un progetto in cui disegni, musica, immagini e parole si intrecciano per raccontare la vita del poeta friulano, nel cinquantesimo anniversario della sua morte.

La presenza dei fumetti durante la serata finale del Premio Ciampi è il punto d’arrivo di un progetto iniziato nel 2018, quando nacque l’evento collaterale “Piero Ciampi a fumetti”, una mostra di tavole e illustrazioni realizzate da alcuni dei migliori disegnatori italiani per rivisitare le canzoni del cantautore livornese, a partire dalla considerazione che Ciampi, oltre ad essere un poeta e un musicista, era anche un grande appassionato di arti figurative. Dal 2023 diventa un vero e proprio premio, a cura di Guido Siliotto, che viene assegnato ogni anno: occasione per mettere a confronto le canzoni di Ciampi con l’arte dei migliori fumettisti contemporanei.

Prevendita biglietti: Teatro Goldoni e punti vendita del circuito Ticketone.

Biglietteria on-line: www.goldoniteatro.it – www.ticketone.it

Per info: Biglietteria Teatro Goldoni: 0586204290

orario: martedì/giovedì dalle 10.00 alle 13.00

mercoledì/venerdì/sabato dalle 16.30 alle 19.30