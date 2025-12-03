Alessandro Baronciani, il fumetto e l’arte di raccontare ciò che è complesso

Una lezione-spettacolo fuori dagli schemi, non una classica presentazione editoriale. Alessandro Baronciani, autore e illustratore tra i più originali del panorama italiano, ha incontrato il pubblico di Materia Spazio Libero per il secondo appuntamento di Spiegami, la rassegna dedicata ai curiosi.

Un incontro dove Baroncinani ha raccontato oltre vent’anni di esperimenti narrativi, tra fumetto, musica, posta tradizionale, crowdfunding e performance dal vivo. Un percorso che ha fatto ridere, riflettere e, soprattutto, capire quanto il suo lavoro sia una continua ricerca di modi nuovi per comunicare con i lettori.

Dalle prime fanzine “per posta” ai 500 abbonati sparsi per l’Italia

Alessandro Baronciani esordisce ricordando i suoi inizi, a fine anni ’90, quando decise di auto produrre le prime storie a fumetti spedendole direttamente ai lettori. Non vendita alle fiere, non distribuzione: un vero e proprio abbonamento via posta.

«Non volevo pubblicare un fumetto senza sapere a chi sarebbe arrivato», racconta. «Così chiedevo diecimila lire e spedivo le storie direttamente a casa». Un metodo semplice che, in pochi anni, gli portò oltre 500 abbonati, in un’epoca senza social network né piattaforme digitali. Un risultato che attirò l’attenzione degli editori, dando vita al suo primo libro, “Una storia a fumetti”.

“Quando tutto diventò blu”: l’avventura più difficile è quella interiore

Tra i libri più noti, Quando tutto diventò blu segna una svolta: non più cowboy, spazi siderali o robot giapponesi, ma l’avventura dell’ansia e degli attacchi di panico.

«Ogni generazione ha avuto la sua idea di avventura: il West per mio padre, lo spazio per gli anni Settanta, l’Oriente per la mia generazione. Oggi l’avventura è affrontare ciò che abbiamo dentro».

Il libro, stampato interamente in blu, racconta la storia di una ragazza che affronta la paura di uscire di casa. Un fumetto intimo, che intercettò un tema condiviso da molti lettori. Dal libro nacque anche un tour di reading e musica dal vivo, realizzato insieme a Colapesce. Un esperimento che, da 20 date previste, ne generò 60 in tutta Italia.

Dai fumetti alla musica: l’album ispirato a un libro

Il successo del progetto portò alla produzione di un disco interamente dedicato al libro, un caso quasi unico nel panorama italiano: un album tratto da un fumetto, invece del contrario. Un’altra conferma della continua ricerca di linguaggi ibridi che caratterizza il lavoro dell’autore.

Negli anni successivi Baronciani si è spinto ancora oltre: Come scomparire completamente, libro nato da un blog poi cancellato il giorno dell’uscita del volume; Monokerostina, progetto che supera le 2.600 copie vendute; Ragazza CD, un fumetto senza testi che si legge a tempo di musica, accompagnato da brani disponibili su Spotify e su un vero CD incluso nell’opera. Produzioni che diventano veri oggetti di design, confezionati in scatole complesse e stampati su carte particolari, spesso difficili da gestire persino per i tipografi. «Ho persino dovuto portare a pranzo un commerciale della carta per ottenere lo sconto», scherza l’autore. «Ma i progetti più folli sono quelli che ti insegnano di più».

In chiusura, Baronciani ha sintetizzato il messaggio della serata: l’arte non deve semplificare, ma trovare forme nuove per rendere attraenti le cose difficili. «Il nostro compito non è ridurre tutto alla facilità. È mostrare che la complessità può essere affascinante, che vale la pena guardarla, capirla, raccontarla».

____________________________________________________________________

