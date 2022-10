Condanne definitive per il duplice omicidio di via Ancona a Canegrate

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato contro la condanna rispettivamente a 20 e 18 anni di reclusione comminata in primo grado e poi confermata in appello ad Edmond Lleshaj ed Eduard Nikolli, due dei responsabili del duplice omicidio di Alban e Agron Lleshaj, i due cugini di nazionalità albanese freddati a colpi di pistola il 10 novembre 2016 in una sparatoria in via Ancona a Canegrate. La decisione della Suprema Corte, arrivata venerdì 21 ottobre, ha quindi reso definitive le condanne anche per gli unici due imputati che non avevano lasciato passare in giudicato la sentenza.

I cinque responsabili dell’omicidio erano stati arrestati a maggio 2017, quando i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano avevano dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio. Nel corso delle operazioni, era stata rinvenuta e sequestrata anche una delle pistole verosimilmente utilizzate nell’agguato. Secondo quanto ricostruito, il duplice omicidio sarebbe maturato nel contesto di una faida per la gestione del territorio tra gruppi criminali impegnati nel traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

La sentenza del GUP Piera Bossi del Tribunale di Busto Arsizio aveva condannato in primo grado a 20 anni di carcere i tre fratelli Edmond, Elidon e Pjeter Lleshaj; 18 anni di reclusione, invece, per Eduard Nikolli e 16 per Fation Stojani. La pubblica accusa aveva chiesto per tutti gli imputati – che avevano scelto di essere processati con il rito abbreviato – l’ergastolo, ma il Giudice dell’udienza preliminare non aveva riconosciuto l’aggravante della premeditazione. Le condanne, al netto di uno sconto di pena per uno degli imputati, erano state confermate in appello e ora sono diventate definitive anche per Edmond Lleshaj ed Eduard Nikolli.

Dalle indagini legate alla sparatoria di via Ancona, peraltro, era scaturita anche un’operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza, che a fine ottobre 2018 avevano dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di 10 persone residenti in zona (9 albanesi e 1 italiano), ritenute responsabili, a vario titolo, di detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti del tipo cocaina, eroina e marijuana.