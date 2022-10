Continua a sognare, la Monday Lesson di Luca&Simone: CENTRIFUGATELA

Nuova puntata della rubrica settimanale curata da Andrea Arnaboldi, ultramaratoneta, ispiratore di grandi e piccoli e ambasciatore di Aisla che dà voce a due amici che non ci sono più e che lasciano ad ognuno di noi messaggi di ispirazione, coraggio e speranza

CENTRIFUGATELA

Ciao fantastiche persone!

Spettacolare vita a voi che potete ancora viverla!

Vi vediamo più snelli, questo significa che avete digiunato come vi abbiamo suggerito!

Ottimo disintossicamento dalla schadenfreude!

Adesso però è arrivato il momento di nutrire di nuovo il vostro spirito con l’alimento che ricicla la negatività in amore, gioia, compassione e felicità!

Una volta che avete osservato e riconosciuto la vostra negatività, dovete essere forti nel bloccarla e fortissimi nel fermare quel circolo vizioso che continua a produrre merda! Per farlo dovete uscire dal vostro marcio ego e far spazio a quella parte di voi che sa riconoscere e vedere il bello e il buono di chi e di cosa state vivendo!

Staccatevi dalla vostra bramosia di elevarvi sopra agli altri sputando sentenze, ma al contrario aprite la vostra anima buona quella disposta ad aiutare, ad imparare da tutti, a sapersi confrontare non per avere ragione (ego), ma per migliorarsi grazie anche a chi è diverso da voi.

E poi…. Non guardate il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma guardare oltre quel bicchiere dove è possibile vedere la vera natura di una persona!

Iniziate a vivere la sincera felicità verso i successi altrui, osservate attentamente la bellezza delle persone, imparate dai pregi altrui e vedrete come il vostro spirito, le vostre giornate inizieranno a prendere i colori della vita vera!

Ripulite la vostra schadenfreude con la forza del vostro cuore perché la negatività non è un forza aliena caduta dal cielo, è un’energia prodotta dentro di voi e per ripulirla l’unica soluzione è lavorare su voi stessi, dentro di voi con la vostra luce interiore da proiettare sugli altri!

Luca&Simone

Spettacolo spettacolare

Continua a Sognare……Centrifugando!