Cus Insubria pigliatutto ai campionati universitari di canottaggio

La presenza di alcuni college sportivi all’interno della propria struttura, garantisce all’Università dell’Insubria numerosi risultati in diverse discipline. Una di queste è senza dubbio il canottaggio che può contare, oltre su diversi atleti provenienti da fuori regione, anche su uno zoccolo duro di campioni locali che frequentano l’ateneo e che concorrono ad avere un vero e proprio squadrone studentesco.

Grazie a queste combinazioni e al lavoro di staff e ragazzi, il CUS Insubria ha dominato le regate dei Campionati Italiani Universitari che si sono disputati nel fine settimana sul Lago Paola a Sabaudia, uno dei principali centri remieri nazionali.

Il team varesino ha concluso la manifestazione con un bottino da record: 17 medaglie d’oro, 6 d’argento e una di bronzo oltre alla vittoria simbolica nel medagliere. Ad indossare il body dell’Insubria anche diversi atleti già di alto livello internazionale come Nicolò Carucci della Canottieri Gavirate (recente bronzo ai Mondiali assoluti) o i suoi compagni di club come Paolo Covini, Greta Schwartz e altri ancora. Altra “star” è senza dubbio Giulia Mignemi, siciliana (tesserata per l’Aetna) che si è trasferita a Varese per studiare, remare e fare incetta di convocazioni in azzurro.

Di seguito l’elenco completo dei medagliati a Sabaudia sulle imbarcazioni del Cus Insubria.

ORI (17)

Quattro con senior M ( Morello Lorenzo, Covini Paolo, Mulas Luca Enea, Timpanaro Alessandro, Frainetti Marco -tim)

Doppio senior mix (Mignemi Giulia, Benzoni Alessandro)

Doppio senior M (Carrettin Sebastiano, Carucci Nicolò)

Quattro di coppia F (Parravicini Greta, Schwartz Greta, Manzoni Linda, Premerl Samantha)

Singolo F (Mignemi Giulia)

Quattro di coppia senior M (Pazzagli Andrea, Tedoldi Leonardo, Borgonovo Giovanni, Bellomo Giuseppe)

Staffetta singolo e quattro con (Pazzagli Andrea, Covini Paolo, Morello Lorenzo, Timpanaro Alessandro, Mulas Luca Enea, Frainetti Marco -tim)

Singolo senior (Peretti Riccardo)

Singolo senior (Mignemi Giulia)

Quattro con (Morello Lorenzo, Covini Paolo, Mulas Luca Enea, Carrettin Sebastiano, Frainetti Marco -tim)

Doppio senior (Pazzagli Andrea, Tedoldi Leonardo)

Due senza senior (Peretti Riccardo, Timpanaro Alessandro)

Singolo senior (Carucci Nicolò)

Due con (Covini Paolo, Morello Lorenzo, Frainetti Marco -tim)

Singolo pesi leggeri (Borgonovo Giovanni)

Quattro di coppia (Pazzagli Andrea, Carrettin Sebastiano, Tedoldi Leonardo, Carucci Nicolò)

ARGENTO (6)

Due senza senior (Tamborini Enea, Fietta Nicolò)

Singolo senior (Bellomo Giuseppe)

Quattro di coppia mix (Parravicini Greta, Schwartz Greta, Tamborini Enea, Fietta Nicolò)

Singolo esordienti (Mazzotta Alessandro)

Doppio pesi leggeri (Benzoni Alessandro, Tamborini Enea)

Due senza (Premerl Samantha, Schwartz Greta)

BRONZO (1)