“Giacomo Matteotti e il socialismo riformista”: appuntamento con la storia a Varese

«In Italia il principale ancoraggio attorno al quale deve manifestarsi l’unità del nostro popolo è la Costituzione Repubblicana, che come disse Piero Calamandrei non è un pezzo di carta, ma è il testamento di 100.000 morti caduti nella lunga lotta per la libertà; una lotta che non inizia nel settembre del 1943 ma che vede idealmente come capofila Giacomo Matteotti».

Con queste parole, lo scorso 13 ottobre, la senatrice Liliana Segre ha ricordato la figura di Giacomo Matteotti inaugurando la XIX legislatura nell’Aula di Palazzo Madama.

Per ripercorrere la storia di Giacomo Matteotti e ricostruirne il percorso politico, interrotto drammaticamente il 10 giugno del 1924, quando fu sequestrato e assassinato da sicari fascisti, sabato 29 ottobre alle ore 17, in Sala Montanari (via dei Bersaglieri n.1), il Comune di Varese, in collaborazione della Fondazione di studi storici “Filippo Turati” di Firenze e la sezione varesina dell’Anpi, organizzano un incontro pubblico con la partecipazione di Maurizio Degl’Innocenti, Presidente del Comitato nazionale per la celebrazione della morte di Giacomo Matteotti, Carlo G. Lacaita, dell’Università degli Studi di Milano, Alberto Castelli, dell’Università degli Studi dell’Insubria, Fabio Zucca, dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Maurizio Degl’Innocenti è autore del saggio Giacomo Matteotti e il socialismo riformista, edito da FrancoAngeli.