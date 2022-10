Gli appuntamenti con i libri in Galleria Boragno a Busto Arsizio

Nuovi appuntamenti con la cultura in calendario alla Galleria Boragno in via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio. Anche il weekend dal 21 al 23 ottobre sarà pieno di impegni, con tre appuntamenti da non perdere:

Venerdì 21 ottobre alle 18 sarà presentato alla Galleria Boragno “La torre blu”, il nuovo romanzo di Luisella Fiocchi, pubblicato da Aletti Editore. L’opera narra la vicenda di Jochem, un bibliotecario di mezza età che trascorre le sue giornate tra i libri e le visite di clienti e stravaganti amici, nel rimpianto per la prematura scomparsa della donna amata, la pittrice Joyline. Ma l’incontro con una misteriosa bambina e la visita di una donna affascinante cambieranno la sua vita.

A introdurre l’incontro sarà l’industrial & graphic designer Ismael P. Luraghi.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233109.

Sabato 22 ottobre alle 17.30 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del volume “Passioni, paure, speranze” di Luciano Landoni, edito da La Memoria del Mondo. Un anno di grandi e piccoli avvenimenti, da maggio 2021 a maggio 2022, riletto dall’autore alla luce delle proprie esperienze e conoscenze personali, tra spunti di riflessione, commenti ironici, previsioni e dubbi.

Il libro sarà presentato dall’autore in un dialogo con Enzo Ciaraffa.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233109.

Domenica 23 ottobre alle 17 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro “L’amore – Perché nasce, perché vive, perché muore” scritto dallo psicologo, psicoterapeuta e sessuologo clinico Franco Sirianni e dalla giornalista e saggista Paola Trinca Tornidor.

Il libro ha l’obiettivo di affrontare, con linguaggio semplice e fruibile da tutti, i temi della gestione delle emozioni, dei sentimenti e delle relazioni amorose, attraverso l’analisi di casi clinici concreti che forniscono la chiave di lettura per spiegarne le dinamiche.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233109.

Tra i prossimi appuntamenti si segnala anche la terza edizione della rassegna “Autunno tra le righe” organizzata dalla Città di Busto Arsizio: venerdì 14 ottobre alle 21 alla Biblioteca Comunale “G.B. Roggia” si terrà la presentazione del libro “Testimone la notte” di Daniele Bresciani, mentre martedì 18 ottobre alle 21, sempre in biblioteca, Giuseppe Nigro presenterà il libro “Storie di impresa in Lombardia dall’ottocento al secondo dopoguerra”. Infine, venerdì 21 ottobre alle 21, la biblioteca ospiterà la presentazione del libro “Il periodo ipotetico” di Marco Pinti.

Gli incontri proseguiranno poi fino al 25 ottobre. Per informazioni è possibile consultare il sito del Comune all’indirizzo www.comune.bustoarsizio.it.