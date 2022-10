Il “Comitato Prospettive Area Ex-Novartis” incontra i cittadini a Origgio

Ad un un mese circa dalla sua costituzione, il Comitato Prospettive Area Ex-Novartis organizza sabato 8 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 un presidio a Origgio in Corte Fabbrica (via Repubblica) per far conoscere la propria attività alla cittadinanza.

I membri del Comitato saranno a disposizione dei cittadini per discutere insieme del futuro del territorio origgese e per far conoscere le finalità e le azioni già intraprese dal gruppo.

«Il Comitato nasce, infatti, dalla preoccupazione per le sorti future dell’area precedentemente

occupata dalla storica azienda Novartis. La possibilità di insediamento di un nuovo polo logistico – in un comune come Origgio che tanto (del suo territorio) ha già dato per questo tipo di attività – ha spinto alcuni cittadini ad unirsi per chiedere maggiori tutele, sia a livello ambientale che di viabilità, e l’apertura di un tavolo di confronto con le istituzioni per partecipare alle decisioni riguardanti l’area già critica della Provinciale Varesina, che collega Origgio a Saronno. Vi aspettiamo numerosi!», spiegano gli organizzatori.

Per qualsiasi informazione sul presidio o per partecipare alle attività del Comitato è possibile

scrivere a comitato.area.exnovartis@gmail.com o chiamerei il numero 328.488.74.16