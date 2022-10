La programmazione del cinema Lux di Sacconago con un ciclo di cineforum e le pellicole del week end.

Cineforum d’Autunno

14/10-16/10 Elvis

21/10-23/10 Fly – Vola verso i tuoi sogni

28/10-30/10 Secret Love

04/11-06/11 Margini

11/11-13/11 Il signore delle formiche

18/11-20/11 Ti mangio ilcuore

25/11-27/11 Acqua e anice

02/12-04/12 Dante

Cinema Week end

15/10-16/10 Tutti a bordo

22/10-23/10 Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo

29/10-31/10 Everything Everywhere All at Once

30/10-01/11 Hopper e il tempio perduto

