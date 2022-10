Il lago Ceresio protagonista a “I Viaggiatori” in programma a Lugano dal 29 ottobre al 1° novembre

Se è vero che viaggiare è scrivere le regole di un piacevole gioco personale, I Viaggiatori sono sicuramente l’occasione per iniziare a lavorare sullo Zibaldone dei sogni. La Fiera, Il Salone Internazionale Svizzero delle vacanze, giunto alla 19^ edizione, in programma dal 29 ottobre al 1° novembre 2022, ospiterà anche quest’anno l’Autorità di Bacino del Ceresio, un’occasione per presentarsi a un parterre internazionale alla ricerca di nuovi luoghi da visitare.

«La possibilità di viaggiare con la massima libertà, senza troppe pianificazioni, in totale autonomia è la scelta che molte persone hanno riscoperto soprattutto in questi anni, scelte lontane da vincoli e da destinazioni turistiche ad altissimo appeal» spiega il presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio, Massimo Mastromarino. «Se poi, a tutto ciò, si aggiunge anche la voglia di rigenerarsi con una vacanza green, ecco che il Ceresio diventa la prima destinazione nella lista dei desideri».

La Fiera si terrà al Centro Espositivo della città di Lugano si conferma un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di viaggi e cultura, che vogliono concedersi una giornata dedicata appunto alle vacanze.

Quest’anno la manifestazione si svolgerà in contemporanea con “Artecasalugano”, il Salone fieristico del Ticino e con il nuovo evento Ticino Sposi, area evento dedicata a chi cerca idee e suggerimenti per il proprio giorno speciale.

«In questi anni abbiamo investito, con una serie di azioni mirate a promuovere la destinazione Lago Ceresio, tra queste attività anche la creazione di un logo identificativo» aggiunge Giovanni Bernasconi, vicepresidente con delega al turismo. «I risultati non si sono fatti attendere e, in pochi mesi, i numeri hanno confermato la validità delle strategie adottate. In base agli studi della Camera di Commercio di Varese, l’incremento delle presenze ha toccato un +36%».

La Fiera rimarrà aperta dal 29 ottobre al 1° novembre nei seguenti orari: sabato, domenica e lunedì dalle 10.30 alle 20.00, mentre martedì dalle 10.30 alle 19.00.