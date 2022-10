A Leggiuno una macchina “green” condivisa tra comune e cittadini

Leggiuno più green grazie al servizio di car sharing E-Vai, ovvero un servizio che permetterà di condividere un veicolo elettrico di ultima generazione tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza. «L’auto elettrica sarà utilizzata sia per esigenze di servizio comunale, sia dai cittadini in fasce orarie prestabilite – spiega il sindaco Giovanni Parmigiani –. Si tratta di un servizio che si inserisce nel più ampio progetto di transizione ecosostenibile che la nostra amministrazione ha attivato nei confronti degli immobili e dei mezzi di proprietà comunale, senza dimenticare la costante azione di sensibilizzazione verso la cittadinanza. Quest’azione di sensibilizzazione si configura anche con la scelta di collocare alcune colonnine di ricarica per auto elettriche presso una delle nostre spiagge, per dare un tangibile segno di attenzione verso il turismo sostenibile».

Come funziona il servizio

Il servizio di car sharing E-VAI, realizzato grazie alla collaborazione tra la società del Gruppo FNM e il Comune. L’auto è a disposizione per le attività lavorative dei dipendenti negli orari di apertura degli uffici comunali e può essere anche noleggiata dalla cittadinanza come servizio di car sharing negli orari serali e nel fine settimana. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra la società del Gruppo FNM e il Comune. I cittadini, dopo essersi registrati gratuitamente attraverso il sito www.e-vai.com o l’app mobile, possono richiedere l’auto prenotando tramite la stessa app, il sito web o il numero verde 800.77.44.55. Attraverso questi canali è possibile ottenere tutte le informazioni sulle tariffe e le modalità di utilizzo.

Ritiro e riconsegna avverranno presso la postazione di piazza Marconi 1 con colonnina di ricarica Be Charge. ll nuovo E-VAI Point di Leggiuno si inserisce nel circuito regionale e permette quindi di utilizzare, oltre all’auto presente sul territorio, i veicoli del servizio E-VAI che coprono una rete di oltre 300 E-VAI Point situati in luoghi strategici (3 aeroporti, 45 stazioni ferroviarie, piazze, ospedali, università ecc.) di 110 comuni lombardi.