Legnano e Varese protagoniste a Cortesie per gli Ospiti

Cortesie per gli Ospiti, la nota trasmissione di Real Tv, ha fatto tappa a Legnano e Busto Arsizio: tra i concorrenti tre legnanesi e una giovane varesina. La puntata è andata in onda ieri sera, 27 ottobre e la Città del Carroccio, con la sua celebre battaglia, è stata più volte protagonista. A partire dal menù che ha contribuito alla vittoria della coppia di uomini in gara, intitolato “Dalle Alpe a Sicilia ovunque è Legnano”. I due padroni di casa hanno preparato un mix di piatti lombardi e siciliani, mettendo in contatto le loro origini: Gabriele, ex direttore di banca è legnanese doc, mentre Mario, magazziniere in pensione, è legnanese di origini siciliane: «Ci unisce uno spirito forte e ci siamo chiamati “I Patrioti” perchè Legnano è presente dell’Inno d’Italia», hanno detto in occasione dell’antipasto citando anche il Barbarossa. In realtà annoiando piuttosto i conduttori che non hanno gradito fino in fondo la ripetuta lezione di storia dei due concorrenti.

Contro di loro c’erano due amiche: Laura Piacquadio, interior designer, scenografa di formazione e proprietaria di un Atelier a Legnano, e Giulia Lanzo, studentessa di Comunicazione e futura strategic planner di Varese, con la passione per i cani, i viaggi e i social network. Le “Fantasiose” hanno accolto gli ospiti nella casa di Laura a Busto Arsizio proponendo un menù molto ricercato ma non di facile esecuzione. Nonostante la sconfitta, Laura si dice molto soddisfatta: «È stata una bellissima esperienza – racconta -, da fare almeno una volta nella vita. Per mostrarsi e raccontarsi in tv serve coraggio ma vi assicuro che è anche molto divertente. La trasmissione è molto seria e ci lavorano professionisti. Ho particolarmente apprezzato l’attenzione riservata alle piccole realtà, come il mio atelier dove sono state fatte più riprese. Sono stati loro a cercarmi e sono stata molto contenta di partecipare insieme a Giulia».

In ogni episodio di “Cortesie per gli ospiti”, condotto da Csaba dalla Zorba e Luca Calvani, due coppie si sfidano sull’arte dell’accoglienza offrendo ciascuno un pranzo, un brunch o una cena ai tre giudici e alla coppia rivale. I conduttori giudicano poi i vari aspetti della serata, ognuno nel suo campo specifico: l’arredamento della casa, il modo di apparecchiare la tavola e di intrattenere gli ospiti e le portate. Alla fine la coppia che ha ricevuto la più alta somma dei punteggi dei giudici vince la puntata.