Lettera ai lavoratori Whirlpool: “Ci aspetta un futuro difficile, non rassegniamoci al silenzio”

Questa lettera aperta è stata scritta da Matteo Berardi Rsu Whirlpool e componente della segreteria della Fiom Cgil di Varese. È indirizzata alle lavoratrici e ai lavoratori della Whirlpool e anche a quelli dell’indotto della provincia di Varese

Whirlpool Cassinetta

Rispetto a quanto sta accadendo alla Whirlpool vorrei richiamare la tua attenzione. Vorrei parlare a te lavoratrice e lavoratore Whirlpool iscritto o non iscritto al sindacato, a te lavoratrice o lavoratore di una fabbrica inserita sul territorio nell’indotto Whirlpool, a te libero cittadino di questo territorio o di questa regione.

In questi giorni siamo in un silenzio assordante: la multinazionale non fa chiarezza sul futuro in termini di volumi produttivi e prospettive, di conseguenza non abbiamo come lavoratori nessuna prospettiva sul nostro lavoro e la nostra vita. Abbiamo il tema ogni mese dell’affitto, del mutuo, le spese per la scuola e l’asilo per i nostri figli, oltre alle spese di tutti i giorni per vivere, come le bollette, gli alimenti: questi sono i temi con cui dobbiamo fare i conti, non altri.

Come Rsu Whirlpool non sappiamo cosa ci aspetterà fra qualche giorno o settimana, quello che sappiamo e che dovremo sicuramente gestire un cambiamento non certo facile, anzi direi complicato e difficile visti anche i temi più globali che sta attraversando il nostro paese, dalla guerra alla mancanza di materie prime, mentre i volumi di produzione nel nostro stabilimento sono in calo per via della contrazione dei consumi. Questi sono i problemi che insieme dobbiamo affrontare. Non pensare che ci sia qualcun altro che si preoccupa per te, sei tu che devi essere protagonista del tuo futuro e difendere il tuo Lavoro.

Il gruppo dirigente Whirlpool in Italia e in Europa deve dare garanzie future e mettere in protezione tutte le lavoratrici e i lavoratori. Persone che in questi anni hanno contribuito attraverso la disponibilità, i sacrifici, con la flessibilità degli orari, con le competenze, la professionalità e il sapere necessari a rendere quest’azienda importante sul mercato, perché al momento lo è ancora.

Pertanto sì mi rivolgo a te. Non essere indifferente nelle scelte che interessano la collettività, il tuo futuro, il tuo lavoro, i tuoi diritti, la tua libertà ed infine la tua dignità di uomo o donna; cerca di essere protagonista in questa difficilissima battaglia, insieme possiamo anche questa volta fare la differenza.

Partecipiamo numerosi venerdì 14 ottobre 2022 alla Fiaccolata organizzata dalla rsu uniti possiamo contrastare le scelte della multinazionale. La partenza della fiaccolata sarà alle ore 19.00 circa dalla portineria centrale della Whirlpool.

La nostra vita comincia a finire il giorno che diventiamo silenziosi sulle cose che contano. Martin Luther King