In migliaia per la festa di Cairate

Cairate è bella. Lo pensano indubbiamente i cairatesi e lo hanno probabilmente pensato anche le migliaia di visitatori che hanno passeggiato per il centro paese, gustando le tante iniziative messe in piedi da Pro loco e Amministrazione comunale intorno al Monastero di Santa Maria Assunta, in occasione della festa patronale.

Oltre alle celebrazioni religiose, tanti i luoghi in cui perdere la nozione del tempo, fra cultura, divertimento e piaceri enogastronomici.

La mostra “Trame longobarde” al Monastero di Santa Maria Assunta, in cui venivano proposti abiti e tessuti di epoca longobarda

Mostre e laboratori al Monastero di diverso genere – dalla poesia dorsale agli abiti longobardi -, il “Camminar gustando” per le vie del paese, esposizione di moto d’epoca, la possibilità di gustare la “Treccia di Manigunda (il dolce cairatese che richiama il nome della leggendaria fondatrice del Monastero, ndr), il privilegio di fermarsi ai banchetti di Protezione civile, Guardie ecologiche volontarie (GEV) e Pro loco Cairate e ascoltare l’impegno dei tanti volontari. E ancora: la dimostrazione dell’attività svolta in associazioni con finalità sociali come il Gruppo Amicizia di Gorla Minore, la sensibilizzazione sulla prevenzione grazie alla Fondazione Veronesi e l’associazione Sclerosi Multipla la presentazione del “Taccuino dell’Esploratore” che mira a far conoscere le bellezze del territorio.

E poi un viaggio indietro nel tempo, con la possibilità di cimentarsi nei giochi di una volta e con la visita alla “Trattoria del Bambino” della famiglia Taglioretti.

Numerose e variegate attività, dunque, svolte intorno al Monastero cairatese, tutte capaci di regalare una giornata piacevole a chi ha scelto il paesino della valle Olona in questa domenica di sole.