Con VareseNews ottobre si popola di eventi

Ottobre porta con sé tante iniziative che ci vedono protagonisti a vario titolo, ora come organizzatori ora come partner di soggetti diversi. Il calendario di VareseNews è in continuo aggiornamento e propone una serie di eventi tutti da scoprire.

Il progetto “Anche io con VareseNews“, nato nel 2019, punta a mettere la nostra esperienza, professionalità e forza comunicativa al servizio di quanti vorranno condividere le proprie iniziative con noi. Ecco le proposte del mese di ottobre.

TUTTE LE DATE

(calendario in aggiornamento)

• Lunedì 3 ottobre ore 21.00 (Studio legale A&A, via Cellini 22, Busto Arsizio)

Agricoltura Biologica come scelta possibile

Un incontro aperto a tutti durante il quale interverranno l’onorevole Maria Chiara Gadda, prima firmataria della legge sulle produzioni con metodo biologico, l’azienda agricola varesina OrtobioBroggini che dal 1987 coltiva verdura biologica e vende direttamente al pubblico, e l’avvocato Angela Berinati per una riflessione sulla tutela dell’ambiente, alla luce delle importanti modifiche all’art. 9 della Costituzione Italiana.

Modera: Stefania Radman, VareseNews >> Leggi l’articolo

• Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre (Varese centro)

Varese City Run

Un weekend ad alta intensità competitiva, non solo per le gare agonistiche ufficiali, ma anche per le sgambate più amatoriali, le pulciniadi dei bambini di 5 anni e il torneo di calcio degli under 12. Non mancherà lo street food.

VareseNews è media partner dell’evento >> Leggi l’articolo

• Da domenica 9 a domenica 16 ottobre (Varese centro)

Festival “Nord in giallo”

La città ospita la prima edizione del Festival dedicato interamente al giallo d’autore contemporaneo. Alcuni giornalisti di VareseNews parteciperanno agli incontri in veste di moderatori >> Leggi l’articolo

Sabato 15 ottobre

Domenica 16 ottobre ore 10.30 (Sala Morselli Biblioteca Civica, via Luigi Sacco 9, Varese)

Si terrà l’incontro con gli autori Luca Crovi, Andrea Fazioli

Modera: Michele Mancino, VareseNews

• Sabato 29 ottobre ore 11.00 (Libreria Ubik, piazza Podestà 1, Varese)

Presentazione vincitrice Premio Chiara inediti 2022, Camilla Gamberini “Quindici Donne”

Quindici racconti di quindici donne ritratte nella monotonia del quotidiano. Ognuna delle protagoniste parla della propria unicità in cui si può rispecchiare.

Intervista all’autrice a cura di Adelia Brigo, VareseNews